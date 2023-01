Dakar, Etapa 2/Km48: Dakar, Etapa 2/Km48: Giniel de Villiers na frente | AutoSport

Hoje o Dakar reserva aos concorrentes 430 Km de especial, até Aiula que inclui principalmente pistas marcadas nas quais a capacidade de condução compensará face à navegação, mas a parte final da tirada é no meio das dunas.

A chuva que caiu nos últimos dias na região significa que a areia ainda está muito húmida. As pistas deixadas pelos concorrentes que abrem a estrada são, portanto, muito visíveis e devem ser uma grande ajuda para os concorrentes que as seguem pelo que ver concorrentes que ficaram mais para trás na etapa 1, sobreporem-se no dia de hoje não será de admirar…

Carlos Sainz, vencedor da etapa 1, foi o primeiro na estrada seguido por Sébastien Loeb e Yazeed Al Rajhi. Mattias Ekström, que quase conseguiu uma dobradinha de vitórias ontem, foi apenas o 15º piloto a entrar na pista, após uma penalização de 15 minutos, depois de ter falhado um ponto de passagem.

Depois de 48 km, Giniel De Villiers/Dennis Murphy (Toyota GR DKR Hilux T1+) fixaram o melhor tempo, com Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota GR DKR Hilux T1+) em 2º lugar, 1m12s’ atrás do piloto da África do Sul.



Stéphane Peterhansel e Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Raptor RS Cross Country), no seu Ford, estão 1m20s’ atrás do líder, com todas as margens muito apertadas.

