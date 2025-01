Dakar, Etapa 2/Km 618: Yazeed Al-Rajhi líder virtual, Loeb e Sainz atrasaram-se

No momento em que é preciso montar as tendas e reparar o possível nos carros, ao km 626, da etapa 2, a maratona do Dakar, o duelo entre os gigantes da prova está ao rubro. Yazeed Al Rajhi Toyota Overdrive) resiste estoicamente à pressão incansável de Nasser Al Attiyah Dacia Sandrider), segurando uma vantagem apertada de 1m19s sobre o piloto da Dacia. O ritmo imposto pelos dois líderes é simplesmente alucinante, deixando Mattias Ekström (Ford) a lutar para recuperar um atraso que nesta altura ainda não é significativo de 8m55s.

Logo atrás do trio da frente, a Toyota Hilux mostra a sua força em bloco, com Henk Lategan liderando o pelotão (+11m13s), seguido por Juan Cruz Yacopini (13m12s), Guy Botterill (14m04s) e Toby Price (16m20s), que continua a impressionar na sua adaptação aos carros.

Na classificação geral virtual, Al Rajhi mantém a liderança, com Al Attiyah a segui-lo de perto, enquanto Lategan ascende ao terceiro lugar, apenas 2m12s atrás. Ekström e Botterill fecham o top 5, enquanto Price, na sua transição do mundo das motos para os carros, reafirma que é um competidor a ser levado a sério. O Dakar não dá tréguas, e cada quilómetro é a habitual batalha pela supremacia no deserto.

Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) terminaram a primeira parte da Etapa 2, a maratona, na frente, com 1m19s de avanço para Nasser Saleh Al-Attiyah/Edouard Boulanger (Dacia Sandrider) com Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Ford Raptor) em terceiro a 8m55s. Seguiram-se Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux), Juan Cruz Yacopini/Daniel Oliveras (Toyota Hilux Overdrive), Guy David Botterill/Dennis Murphy (Toyota Hilux IMT Evo), Toby Price/Sam Sunderland (Toyota Hilux Overdrive), Joan ‘Nani’ Roma/Alex Haro (Ford Raptor), Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz (Toyota Hilux IMT Evo) e a fechar o top 10, Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century CR7).

Na geral virtual, a liderança está agora na posse de Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) com 1m19s de avanço para Nasser Saleh Al-Attiyah/Edouard Boulanger (Dacia Sandrider) e 2m12s para Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux). Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Ford Raptor) são quartos a 3m44s, na frente de Guy David Botterill/Dennis Murphy (Toyota Hilux IMT Evo) que rodam a 8m07s da frente.

Sexto posto para Toby Price/Sam Sunderland (Toyota Hilux Overdrive) a 9m05s, Joan ‘Nani’ Roma/Alex Haro (Ford Raptor) roda logo a seguir a 14m29s, Guillaume de Mévius (BEL)/Mathieu Baumel (Mini JCW Rally 3.0i) são oitavos a 17m40s, Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz (Toyota Hilux IMT Evo) nonos a 17m45s e Brian Baragwanath/Leonard Cremer (Century Racing Factory Team) fecham o top 10 a 20m45s.

Logo a seguir, fala-se português com Lucas Moraes/Armand Monleón (Toyota GR DKR Hilux) na 11ª posição a 22m17s e João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini JCW Rally 3.0D) em 12º a 22m24s da frente.

Como se percebe, um Toyota na liderança e outro no terceiro lugar com um Dacia pelo meio. Carlos Sainz/Lucas Cruz (Ford Raptor) capotaram à saída duma duna nesta etapa e cederam no final quase 50 minutos estando agora a 49m33s da frente.

Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (Dacia Sandrider) também estiveram parados algum tempo cedendo no final mais de meia hora para a frente da corrida, rodando agora a 33m33s dos líderes virtuais.

No ano passado, Yazeed Al Rajhi foi atormentado pelo azar e teve de desistir durante as extenuantes 48 horas da etapa crono. Foi um contraste gritante com Sébastien Loeb e Carlos Sainz, que capitalizaram o azar dos rivais, incluindo Al Rajhi, para deixar a sua marca. Este ano, a situação inverteu-se.

O piloto saudita está a liderar, enquanto Sainz perdeu 40 minutos depois de capotar o seu Ford Raptor e Loeb sofreu um problema com a ventoinha do radiador do seu Dacia.

Na classificação virtual, Loeb está a perder por 33m33s, enquanto Sainz se encontra 49m33s fora do ritmo. Mais info dentro de momentos

Resultados Online – CLIQUE AQUI