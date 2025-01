Dakar, Etapa 2/Km 414: al-Rajhi lidera, Roma líder virtual da prova, Sainz atrasou-se…

Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) lideram ao cabo de 414 Km da etapa 2, a primeira parte da etapa maratona, levam um avanço de 1m10s para Nasser Saleh Al-Attiyah/Edouard Boulanger (Dacia Sandrider) com Joan ‘Nani’ Roma/Alex Haro (Ford Raptor) em terceiro a 3M14, numa altura em que

Carlos Sainz/Lucas Cruz (Ford Raptor) capotaram e perderam 43 minutos. Seguem-se Juan Cruz Yacopini/Daniel Oliveras (Toyota Hilux Overdrive) a 4m21s, Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Ford Raptor) a 8m07s, Toby Price/Sam Sunderland (Toyota Hilux Overdrive) a 9m35s, Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux) a 10m25s, Guy David Botterill/Dennis Murphy (Toyota Hilux IMT Evo) a 12m07s, Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz (Toyota Hilux IMT Evo) a 12m12s, Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century CR7) a 14m54s e João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini JCW Rally 3.0D) em 17º a 30m12s.

FILME DO DIA (Km 414) – Ultimate

Yazeed Al Rajhi foi o primeiro a assumir o controlo nos Ultimate, registou o melhor tempo ao km 42, com 11 segundos de vantagem sobre Nasser Al Attiyah e 22 sobre Guy Botterill. Mattias Ekström era o melhor piloto do Ford Raptor, em quarto lugar, com menos 23 segundos. Toby Price, em nono, era o primeiro piloto com mais de um minuto de desvantagem depois de ter partido em décimo segundo esta manhã.

Depois de uma estreia impressionante no Dakar em 2024, onde garantiu o sexto lugar na geral e o título de melhor estreante, Guy Botterill, de 38 anos, pretende dar continuidade a este início promissor. Ao quilómetro 87, o sul-africano detinha o segundo tempo provisório mais rápido, apenas 34 segundos atrás de Yazeed Al Rajhi.

Partindo da primeira posição, Seth Quintero cedo foi apanhado por Guerlain Chicherit, que passou a liderar a especial e chegou mesmo a afastar-se do piloto da Toyota. O francês estava a 4 minutos de Yazeed Al Rajhi ao km 87, enquanto o seu rival americano já estava a mais de 5 minutos de distância.

Cristina Gutiérrez aproveitava a sua paragem no quilómetro 168 (CP1) para efetuar reparações no seu Dacia Sandrider, com o objetivo de voltar à pista na melhor forma possível para o resto das 48 horas da etapa crono.

A espanhola foi registada com o 20º tempo no ponto de controlo anterior (km 136), 13m22s atrás de Yazeed Al Rajhi. Toby Price, que faz a sua estreia num carro ao lado de Sam Sunderland, detinha o quinto tempo mais rápido no quilómetro 136. O australiano está a 2m34s do líder, Yazeed Al Rajhi, que continuava à frente de Nasser Al Attiyah, Mattias Ekström e Sébastien Loeb.

Mattias Ekström e o seu Ford Raptor faziam o segundo melhor tempo e passavam à frente de Nasser Al Attiyah por 7 segundos ao quilómetro 169. Yazeed Al Rajhi mantinha a liderança com 23 segundos de vantagem sobre o sueco. Em quarto lugar, Guillaume de Mévius, que ontem se ‘enroscou’ em alguns arbustos, aproximava-se do líder, agora a apenas 1m36s. Sébastien Loeb estava em sexto, a 1m10s de Nani Roma, em quinto.

Com quase 10 minutos de vantagem sobre Seth Quintero ao quilómetro 169 da especial, Guillaume de Mévius assumiu nessa altura a liderança virtual do Dakar. O belga, com Mathieu Baumel a navegar, detinha o quarto melhor tempo, apenas 1m36s atrás de Yazeed Al Rajhi.

Pouco depois Nasser Al Attiyah ganhou vantagem sobre Yazeed Al Rajhi no km 231. O catari tinha 31 segundos de vantagem sobre o seu rival saudita e 3m13s sobre o seu colega de equipa da Dacia Sandriders, Sébastien Loeb. Carlos Sainz subia do décimo para o quinto lugar, 4m42s atrás de Al Attiyah. “El Matador” estava apenas 4 segundos atrás de Guillaume de Mévius – o suficiente para tirar a liderança virtual do belga. Mas o pior viria depois…

Nasser Al Attiyah estava no seu elemento nas dunas. Aos 288 km da especial, o catari aumentou a sua margem sobre o seu perseguidor mais próximo, Yazeed Al Rajhi, de 30 segundos para 3m48s. O seu irmão de armas, Sébastien Loeb, estava em terceiro a 4m34s. Toby Price estava em quarto, a pouco menos de 7 minutos.

Al Attiyah estava a fazer bons progressos na classificação virtual, e rodava a atrás de Carlos Sainz por 1m05s, que logo a seguir capotou o seu Ford Raptor, ao km 327. A equipa ficou sã e salva. Mitch Guthrie fez uma breve paragem para o ajudar.

Ao Km 325, Nasser Al Attiyah ainda estava no controlo com 3m58s de vantagem sobre o seu colega de equipa Sébastien Loeb, agora em segundo lugar, e perto de 4m30s de vantagem sobre Yazeed Al Rajhi, mas 48 Km depois, Yazeed Al Rajhi deu a volta a Nasser Al Attiyah e no Km 373 o saudita ganhava mais de seis minutos ao piloto do Dacia no último sector, colocando-o na liderança com 2m14s de vantagem sobre o qatari e 3m01s sobre Nani Roma, o novo líder virtual do Dakar à frente do próprio Al Rajhi.

Sébastien Loeb estava a começar a ‘escorregar’. Nessa altura, o francês estava quase 12 minutos atrás do líder.

Carlos Sainz esteve cerca de 20 minutos parado, depois de capotar e danificar o seu Raptor, mas está de volta à ação e passou pelo km 373 com uma desvantagem de 43m14s para Al Rajhi. Um forte revés para o vencedor de 2024 com a Audi. Toby Price e Sam Sunderland, que estão a fazer a sua estreia em quatro rodas no Dakar, continuam a dar nas vistas. Já a bater à porta do top 10 após a etapa 1, a dupla da Overdrive Racing registou o quinto tempo mais rápido na marca dos 373 km, 7m14s atrás de Yazeed Al-Rajhi. Esta impressionante corrida colocou-os no pódio virtual da geral, em terceiro lugar, a apenas 47 segundos do líder, Nani Roma. Um início de vida ao volante fantástico!

Challenger, SSV e Camiões noutro artigo à parte.

Resultados Online – CLIQUE AQUI