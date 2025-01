Dakar, Etapa 2 Km 230: Al Attiyah na frente, dois Dacia e um Ford no pódio provisório

Com 230 Km decorridos na etapa de hoje, Nasser Al-Attiyah (Dacia) lidera com 2h09m03s, cinco segundos na frente de Carlos Sainz (Ford) com Sébastien Loeb (Dacia) a 13s. Um pouco mais atrás, a 59 segundos roda Saood Variawa (Toyota) com a Yazeedf Al Rajhi (Toyota) logo atrás. São várias as Toyota seguidas nesta fase da tirada, com Juan Cruz Yacopini (Toyota), a 1:32, Toby Price (Toyota) a 01:48, com Cristina Gutierrez (Dacia) a contribuir para ter três Dacia nos oito primeiros lugares nesta fase da tirada. A fechar o top 10 provisório, Lucas Moraes (Toyota) e Henk Lategan (Toyota) a 2:16s, o que perfaz seis Toyota no top 10, mas dois Dacia e um Ford no pódio provisório.

O melhor Mini é o de Gregoire De Mevius (Mini) em 17º a 03:32, Nani Roma (Ford) é 19º a 3:36 e João Ferreira (Mini) 20º já 8:32, ainda assim na frente de Mattias Ekström (Ford)k, 31º a 09:05 e Guerlain Chicherit (Mini), 32º a 24:11s.

Fazendo o filme até aqui, Yazeed Al Rajhi foi o primeiro a assumir o controlo nos Ultimate, registou o melhor tempo ao km 42, com 11 segundos de vantagem sobre Nasser Al Attiyah e 22 sobre Guy Botterill. Mattias Ekström era o melhor piloto do Ford Raptor, em quarto lugar, com menos 23 segundos. Toby Price, em nono, era o primeiro piloto com mais de um minuto de desvantagem depois de ter partido em décimo segundo esta manhã.

Depois de uma estreia impressionante no Dakar em 2024, onde garantiu o sexto lugar na geral e o título de melhor estreante, Guy Botterill, de 38 anos, pretende dar continuidade a este início promissor. Ao quilómetro 87, o sul-africano detinha o segundo tempo provisório mais rápido, apenas 34 segundos atrás de Yazeed Al Rajhi.

Partindo da primeira posição, Seth Quintero cedo foi apanhado por Guerlain Chicherit, que passou a liderar a especial e chegou mesmo a afastar-se do piloto da Toyota. O francês estava a 4 minutos de Yazeed Al Rajhi ao km 87, enquanto o seu rival americano já estava a mais de 5 minutos de distância.

Nos Challenger, nova luta de Gonçalo Guerreiro contra Nicolas Cavigliasso. Guerreiro passou o quilómetro 42 com o melhor tempo até esse momento, com 7 segundos de vantagem sobre Nicolás Cavigliasso. Pau Navarro era o terceiro a 17 segundos, com Abdulaziz Al-Kuwari e Dania Akeel a completarem o top 5. Corbin ultrapassava a marca de um minuto.

Nos SSV, Xavier De Soultrait estava sob pressão. Foi o primeiro piloto a sair do palanque esta manhã, passou o km 42 com 14 segundos de vantagem sobre “Chaleco” López e Jeremías González Ferioli. Nesse momento, pouco mais de meio minuto separava os 7 primeiros.

Cristina Gutiérrez aproveitava a sua paragem no quilómetro 168 (CP1) para efetuar reparações no seu Dacia Sandrider, com o objetivo de voltar à pista na melhor forma possível para o resto das 48 horas da etapa crono.

A espanhola foi registada com o 20º tempo no ponto de controlo anterior (km 136), 13m22s atrás de Yazeed Al Rajhi. Toby Price, que faz a sua estreia num carro ao lado de Sam Sunderland, detinha o quinto tempo mais rápido no quilómetro 136. O australiano está a 2m34s do líder, Yazeed Al Rajhi, que continuava à frente de Nasser Al Attiyah, Mattias Ekström e Sébastien Loeb.

Nos Camiões, Van den Brink atacava! Partindo na frente, Mitchel van den Brink mantinha a liderança no primeiro controlo horário (km 42) e já detinha mais de um minuto de vantagem sobre Martin Macík e Aleš Loprais, os seus principais adversários do dia anterior. Vaidotas Žala e Paulo Fiúza, em quarto, seguiam o líder holandês por 2m42s.

Nos Ultimate, Mattias Ekström e o seu Ford Raptor faziam o segundo melhor tempo e passavam à frente de Nasser Al Attiyah por 7 segundos ao quilómetro 169. Yazeed Al Rajhi mantinha a liderança com 23 segundos de vantagem sobre o sueco. Em quarto lugar, Guillaume de Mévius, que ontem se ‘enroscou’ em alguns arbustos, aproximava-se do líder, agora a apenas 1m36s. Sébastien Loeb estava em sexto, a 1m10s de Nani Roma, em quinto.

As seis zonas de paragem que acolherão os concorrentes durante a noite situam-se entre o km 491 (zona A) e o km 671 (zona F). Dependendo da distância que percorrerem hoje, os concorrentes terão entre 276 e 456 quilómetros para percorrer amanhã. A Honda prevê que os seus pilotos percorram 600 a 650 km de especial hoje, o que os levaria à zona D (km 608), zona E (km 626) ou zona F (km 671). No ano passado, os principais pilotos chegaram ao último acampamento.

Voltando aos Challenger, Gonçalo Guerreiro continuava a liderar ao km 136, agora com 44 segundos de vantagem sobre o seu colega de equipa no Red Bull Off-Road Junior, Corbin Leaverton. Nicolás Cavigliasso era terceiro a pouco mais de um minuto.

Também já houve quem tivesse problemas, terceiro na geral, Saood Variawa foi forçado a parar durante meia hora devido a um problema mecânico. O sul-africano conseguiu voltar à pista, mas perdeu um tempo significativo. Não era certamente assim que ele esperava começar as 48 horas da etapa crono.

Já Christian Lavieille parou ao quilómetro 158. O francês, segundo na classificação dos veículos de duas rodas motrizes, estava a tentar reparar o seu Optimus.

Ontem, Rokas Baciuška teve azar. Chegou a casa em quarto lugar no prólogo na sua primeira participação no rali numa Toyota Hilux, a experiência das três edições anteriores nas classes SSV e Challenger, nas quais nunca tinha falhado o pódio, combinada com três títulos W2RC consecutivos, apontava para um início auspicioso da aventura Ultimate, no entanto, tudo correu mal 310 quilómetros depois do início da especial, quando avaliou mal o terreno, ficou preso e perdeu a roda traseira esquerda num acidente que pôs fim às suas ambições globais.

Com 2h20 de atraso em relação a Seth Quintero em Bisha, o Harry Potter lituano precisa mesmo de magia para obter um bom resultado nesta prova.