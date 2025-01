Dakar, Etapa 2: jornada épica no deserto redefine o destino da competição

Partindo de Bisha rumo ao desconhecido, os pilotos começaram por enfrentar ontem 947 km de desafios ao longo do primeiro de dois dias intensos. A paisagem selvagem da Reserva Majami’ al-Hadb testemunhou reviravoltas e superações, como o capotanço de Carlos Sainz, que lutou para continuar na disputa. Entre surpresas e reviravoltas, nomes como Nasser Al Attiyah e Yazeed Al Rajhi brilharam, enquanto outros, como Sébastien Loeb ou Carlos Sainz, enfrentaram contratempos. Esta etapa promete ser um divisor de águas, com o pelotão pronto para encarar mais um dia de superação que não vai ser fácil para ninguém…

Partindo de Bisha, os concorrentes só tinham uma vaga ideia do local onde iriam passar a noite de hoje, para além do facto de ser uma das seis zonas de paragem entre o km 491 e o km 671 da especial. Esta etapa – a mais longa desta edição – é uma etapa selvagem no sentido desportivo e literal: os acampamentos estão espalhados à volta da Reserva Majami’ al-Hadb, lar das lebres árabes, que tiveram direito a um bilhete na primeira fila para ver Carlos Sainz e o seu Ford Raptor capotado a lutar como uma tartaruga nas suas costas. “Devagar e sempre vence a corrida”, como disse o fabulista francês Jean de La Fontaine na sua versão de A Tartaruga e a Lebre.

Mais logo, a partir das 7 horas da manhã, o pelotão arranca com intervalos de um minuto para completar a segunda metade da etapa 2. O desfecho da história não será exatamente o mesmo do ano passado na categoria automóvel, uma vez que o vencedor em título ainda está na corrida.

Carlos Sainz capotou o seu Ford Raptor, o que constituiu um grande revés para a sua campanha de defesa do triunfo de 2024, mas continua na corrida e tão determinado como sempre. Um problema mecânico prejudicou Sébastien Loeb e arruinou as suas perspetivas de vencer as 48 horas da etapa crono pela segunda vez consecutiva.

Yazeed Al Rajhi e Nasser Al Attiyah tiveram um bom dia de trabalho, subindo para primeiro e segundo na classificação dos carros, separados por 1m19s. O vencedor do prólogo, Henk Lategan, realizou o quarto tempo mais rápido até ao campo E. O sul-africano mantém-se no pódio virtual da geral, a pouco mais de 2 minutos do saudita.

Toby Price e Sam Sunderland igualaram os primeiros classificados em tempos iguais na sua Hilux. Os dois ex-motociclistas estão a tentar alcançar um lugar no top 5 da geral em Bisha amanhã.

Há um ano, Sébastien Loeb venceu a etapa inaugural do cronómetro das 48 horas, mas não foi suficiente para o piloto francês levar a melhor sobre Carlos Sainz na luta pelo título. Entretanto, Yazeed Al Rajhi, o líder da corrida à entrada para esta etapa, abandonou o rali algumas horas após o início do novo desafio e Nasser Al Attiyah sucumbiu a problemas mecânicos. Como as coisas mudaram!

Hoje, Sainz sofreu o mesmo destino que Al Rajhi na prova de 2024, capotando o seu carro ao km 327. “El Matador” conseguiu continuar depois de o seu colega de equipa Mitch Guthrie o ter ajudado a endireitar a sua máquina, mas o acidente teve um preço elevado: no final do dia, estava quase 50 minutos atrasado na classificação virtual (os tempos definitivos serão estabelecidos mais logo). Loeb parou ao km 409 devido a problemas com a ventoinha, o que também o atrasou e lhe custou meia hora. Al Rajhi e Al Attiyah vão apreciar particularmente a sua refeição estrelada esta noite. O atual campeão do mundo e o seu segundo classificado vão para a tenda como os grandes vencedores da primeira parte da etapa, com um minuto de vantagem para o saudita.

Quando Seth Quintero acordou esta manhã como o mais jovem líder da história do Dakar, mal sabia ele que 6 pilotos o iriam suceder no topo da classificação! Guerlain Chicherit tirou-o da liderança virtual, apenas para ser derrubado pelo seu próprio colega de equipa Guillaume de Mévius. Seguem-se três antigos vencedores do Dakar: Carlos Sainz – antes do desastre -, Nasser Al Attiyah e Nani Roma. No final, foi Yazeed Al Rajhi que conseguiu a liderança virtual antes do tempo limite. O primeiro dia da etapa crono de 48 horas em torno de Bisha foi uma montanha-russa de 626 km, mas este jogo infernal de cadeiras musicais foi mais do que a sua extensão.

Na classe Challenger, Nicolás Cavigliasso está agora numa posição privilegiada para vencer a etapa do cronómetro de 48 h e assumir a liderança da geral.

Nos SSV, Heger e De Soultrait são intocáveis. Florent Vayssade pode mesmo fazer com que a Polaris fique com o pódio fechado já hoje. Desde que o Dakar começou, parecia que o atual campeão SSV, Xavier de Soultrait, e os seus colegas pilotos Polaris não podiam errar. A primeira parte das 48 horas da etapa crono só veio reforçar essa impressão. O estreante Brock Heger roubou o espetáculo com um triunfo surpreendente no prólogo, a XdS venceu a etapa 1 e, hoje, um vento ameaçador tirou do caminho os seus rivais mais próximos, Jeremías González Ferioli e “Chaleco” López.

Sebastián Guayasamín e Sara Price também foram vítimas da etapa, deixando Heger e De Soultrait no topo da tabela classificativa esta noite! Os dois pilotos da Sébastien Loeb Racing, que contam com o apoio da fábrica Polaris, são os únicos participantes da sua classe que chegaram ao acampamento D. O seu companheiro de equipa, Florent Vayssade, estava em terceiro lugar na última verificação de tempo. As probabilidades de um pódio na etapa Polaris 48h chrono em Bisha amanhã diminuíram, o que seria um feito sem precedentes para o fabricante americano no Dakar.

Na corrida de camiões, uma margem de pouco mais de 2 minutos separa Martin Macík do líder virtual, Aleš Loprais.

A seguida parte da etapa termina cedo, vamos ver como tudo se desenrola…