Dakar, Etapa 2, João Ferreira sobe a 6º: “conseguimos traduzir confiança em resultados”

A segunda etapa do Dakar 2026 revelou-se novamente exigente para João Ferreira, que assegurou um lugar no Top 5 da tirada, ascendendo ao sexto posto da classificação geral. Este avanço resultou de mais um dia de evolução consistente e do cumprimento dos objetivos previamente definidos. O piloto de Leiria demonstrou, uma vez mais, um ritmo forte e uma notável capacidade de adaptação numa especial de elevada complexidade, terminando a apenas 4 minutos e 56 segundos do vencedor, Seth Quintero. O português ocupa agora a sexta posição na geral do Dakar Rally, a 2 minutos e 1 segundo do líder, o catari Nasser Al-Attiyah.

“Hoje conseguimos traduzir confiança em resultados”, comentou João Ferreira à chegada a AlUla. “A etapa foi dura em termos de leitura do terreno e ritmo, mas cumprimos aquilo que tínhamos definido como objetivo. Apesar de um furo, fugimos a problemas de maior nas pedrase esta boa prestação permite-nos agora estar mais bem colocados na geral, e isso é muito positivo para a continuidade da corrida. Por agora, mais importante do que a classificação geral é a distância para o líder e nisso fizemos uma boa melhoria em relação a ontem e é nisso que estamos focados nesta primeira semana de corrida.”