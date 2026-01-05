Dakar, Etapa 2, João Ferreira sobe a 6º: “conseguimos traduzir confiança em resultados”
A segunda etapa do Dakar 2026 revelou-se novamente exigente para João Ferreira, que assegurou um lugar no Top 5 da tirada, ascendendo ao sexto posto da classificação geral. Este avanço resultou de mais um dia de evolução consistente e do cumprimento dos objetivos previamente definidos. O piloto de Leiria demonstrou, uma vez mais, um ritmo forte e uma notável capacidade de adaptação numa especial de elevada complexidade, terminando a apenas 4 minutos e 56 segundos do vencedor, Seth Quintero. O português ocupa agora a sexta posição na geral do Dakar Rally, a 2 minutos e 1 segundo do líder, o catari Nasser Al-Attiyah.
“Hoje conseguimos traduzir confiança em resultados”, comentou João Ferreira à chegada a AlUla. “A etapa foi dura em termos de leitura do terreno e ritmo, mas cumprimos aquilo que tínhamos definido como objetivo. Apesar de um furo, fugimos a problemas de maior nas pedrase esta boa prestação permite-nos agora estar mais bem colocados na geral, e isso é muito positivo para a continuidade da corrida. Por agora, mais importante do que a classificação geral é a distância para o líder e nisso fizemos uma boa melhoria em relação a ontem e é nisso que estamos focados nesta primeira semana de corrida.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV A Sala de Operações da Red Bull Racing na F1: o centro nevrálgico em Milton Keynes22 Dezembro 2025 08:19
-