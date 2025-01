Etapa 2, João Ferreira: “1º grande desafio está ultrapassado, mas o Dakar ainda agora começou”

A Etapa 48 horas do Dakar Rally, disputada logo ao segundo dia de competição, prometia ser dura e não falhou ao ‘prometido’. Neste domingo e segunda-feira, pilotos e máquinas foram sujeitos a condições extremas, pernoitando no deserto sem assistência. Alguns dos principais candidatos à vitória sofreram rudes golpes nas suas aspirações e, também por isso, João Ferreira e Filipe Palmeiro encontram-se satisfeitos por terem terminado a etapa sem problemas de maior, junto do grupo dos principais candidatos e com um 14.º lugar da etapa, que lhes permite partir para a 3.ª etapa na 12.º da Classificação Geral: “Efetivamente, se olharmos apenas para o resultado, parece que perdemos algum tempo para a frente da corrida. Mas no Dakar, 30 minutos não é assim tanto tempo. O tempo aqui move-se de forma diferente, fruto das dificuldades que encontramos diariamente.

Fizemos uma especial muito boa, apesar de termos perdido algum tempo no início. A primeira parte foi muito longa e dura, mas conseguimos pernoitar no acampamento principal, o que nos permitiu descansar e ter hoje um dia tranquilo. O primeiro grande desafio está ultrapassado, mas o Dakar ainda agora começou”, afirmou o leiriense que é o piloto da X-Raid mais bem posicionado na tabela classificativa.

A terceira etapa do Dakar liga a cidade de Bisha, que acolheu os primeiros dias de competição, a Al Henkiyah, num total de 495km cronometrados ao qual se juntam 352km de ligação. Pilotos e máquina dirigem-se agora mais para norte em território saudita, onde as secções técnicas no início do especial serão apenas a primeira dificuldade encontrada. O Dakar não se ganha nestas etapas mais velozes, mas pode com certeza perder-se aqui. Todo o cuidado é pouco.