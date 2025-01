Dakar, Etapa 2: Henk Lategan (Toyota) é o novo líder, Carlos Sainz longe da frente

Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) vencem a etapa 48 HR Chrono, com o tempo de 10h32m54s’, 4m16s’ à frente de Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux) com Nasser Al-Attiyah/Edouard Boulanger (Dacia Sandrider) em terceiro a 6m29s, com Henk Lategan a assumir a liderança da classificação geral 4m45s na frente de Yazeed Al Rajhi e 11m14s’ na frente de Nasser Al Attiyah. O piloto da Toyota ‘salta’ do 24º lugar da geral para a liderança no final da etapa maratona.

Após os problemas de ontem com a ventoinha do motor, Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (Dacia Sandrider) efetuaram uma segunda parte de etapa exemplar e depois de ontem ter estado mais de meia hora atrás na zona de paragem, o francês acabou por limitar a sua desvantagem a 13m42s’ em relação ao vencedor da etapa, Yazeed Al Rajhi. Na classificação geral, Loeb está agora 18m56s de Henk Lategan na sexta posição.

Os grandes derrotados desta etapa são Carlos Sainz/Lucas Cruz (Ford Raptor) pois terminaram a tirada 48 HR Chrono com 1h33m12s’ atrás do vencedor da etapa, Yazeed Al Rajhi. Na classificação geral, o vencedor em título “El Matador” pagou um preço elevado pelo seu acidente de ontem, pois está a 1h28m11s’ de Henk Lategan.

Toby Price/Sam Sunderland (Toyota Hilux Overdrive) são agora quartos da geral (vindos do 12º posto) a 11m44s da frente, seguem-se Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Ford Raptor) a 13m16s, sendo agora os melhores da Ford, numa classificação que tem duas Toyota nos dois primeiros lugares, um Dacia no terceiro, e pouco mais de 20 minutos a separar o top 10 o que significa que ainda a procissão vai no adro…

A fechar o top 10 estão Lucas Moraes/Armand Monleón (Toyota GR DKR Hilux) que mantiveram a posição que tinham quando partiram para esta etapa, o sétimo lugar, Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century CR7) são oitavos, eram 31º, Mitch Guthrie/Kellon Walch (Ford Raptor) são nonos, subiram duas posições, e a fechar o top 10 estão Juan Cruz Yacopini/Daniel Oliveras (Toyota Hilux Overdrive). Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Raptor R0) são 11º na frente de João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini JCW Rally 3.0D) que caíram do sexto para o 12º lugar das geral, mas menos de 15 minutos do top 10, mas como o melhor dos Mini da X-Raid.

