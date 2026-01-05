Dakar, Etapa 2, Henk Lategan: “Entrámos num efeito ioiô…”

Henk Lategan terminou em segundo lugar, 1m42s‘ atrás do seu companheiro de equipa Seth Quintero, após dois dias difíceis desde o início da corrida, e está agora em 4º lugar na classificação geral (1m28s atrás do líder, Nasser al Attiyah).

No entanto, o sul-africano, que terminou em segundo lugar no ano passado, teme permanecer preso no efeito ioiô que está a viver atualmente: “Foi um bom dia para as Hilux. Sabíamos que tínhamos de atacar hoje, depois dos nossos problemas de ontem e anteontem, especialmente tendo em conta a nossa posição como primeiros a partir ontem. Entrámos num efeito ioiô, mas espero que possamos fazer algo de bom amanhã, partindo atrás de Seth Quintero e ficando no meio do pelotão, para deixar de estar sempre na frente ou atrás, o que é um risco”, disse Lategan. O efeito ioiô que o sul-africano refere é um fenómeno em que um concorrente oscila muito o seu andamento face à posição na estrada tendo em conta a classificação nas etapas.