Dakar, Etapa 2, Guillaume de Mevius: “é um bom começo de corrida”

Os vencedores da 1ª etapa, Guillaume de Mévius/Mathieu Baumel, tiveram a difícil tarefa de abrir caminho hoje. O piloto belga espera ter conseguido limitar os danos e ficou satisfeito com a posição de partida que deverá ter amanhã para uma etapa que espera ser mais exigente. Foram 12º na etapa e caíram para o terceiro lugar da classificação geral: “Abrir nunca é fácil, mas sabíamos que não seria. Honestamente, não houve grandes dificuldades, pelo menos não fomos realmente apanhados pela navegação. Abrir a etapa é intenso, porém. Em termos de concentração, é difícil porque não há trilhos nem pontos de referência, além das motos, mas isso nem sempre é constante e nem sempre podemos passar pelos mesmos lugares. Portanto, é realmente exigente em termos de concentração. Acho que correu bem. Espero que não tenhamos perdido muito tempo. No geral, estou feliz com o dia. Amanhã, pelo que ouvimos, vai ser um grande dia, um pouco como hoje, na minha opinião, mas talvez ainda mais difícil. Por isso, acho que ambos estaremos em boa posição e é um bom começo de corrida”.

FOTO Dakar.com/quotes