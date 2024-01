Dakar, Etapa 2, Guillaume de Mevius: “Abrir a estrada não foi brincadeira” | AutoSport

“Começou bem”, adiantou o piloto belga no final da etapa. “Os primeiros 200 quilómetros correram bem. A 215 km da especial, cometemos um pequeno erro, o Carlos [Sainz] ultrapassou-nos, ficámos presos no pó dele e depois perdemo-nos várias vezes até termos um furo. Mas cá estamos nós. Abrir a estrada não foi brincadeira, isso é certo”, disse.

A liderança de Guillaume de Mevius na classificação dos automóveis no Dakar de 2024 durou pouco tempo. Depois de ontem ter conquistado a sua primeira vitória de etapa na classe Ultimate (T1), na sua primeira participação na categoria rainha, o piloto belga descobriu hoje as dificuldades em ser o primeiro na etapa, abrindo caminho para os concorrentes, tendo terminado no 19º posto da segunda etapa, 26:43s depois do vencedor Stéphane Peterhansel, passando a quinto da geral, a 7:44s de Carlos Sainz, o novo líder da classificação.

