Dakar, Etapa 2: Dmitry Sotnikov volta a vencer nos camiões

Dmitry Sotnikov (Kamaz) venceu a segunda etapa do Dakar nos Camiões, 4m17s na frente do seu colega de equipa Airat Mardeev (Kamaz) com Siarhei Viazovich (MAZ) em terceiro a 6m30. Com estes resultados, o russo que leva o #507 no camião lidera agora com 18m53s de avanço para o bielorusso Siarhei Viazovich com Anton Shibalov (Kamaz) em terceiro a 23m42s. A corrida ainda está, naturalmente, equilibrada, já que pouco mais de meia hora separa os seis primeiros, mas quem tem vindo a marcar o ritmo é Sotnikov com dois triunfos nas duas primeiras etapas.

Este está a ser um Dakar difícil para Andrey Karginov, depois de ter estado quase uma hora e meia parado a reparar o seu Kamaz, estado portanto já muito longe de repetir o feito do ano passado. Martin Macik (Iveco) e Ales Loprais (Oraga) estão na luta mas não lhes vai ser fácil lutar contra a armada Kamaz.