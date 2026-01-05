Dakar, Etapa 2: Del Rio vence nos Challenger, Zille mantém liderança, portugueses em bom plano

O chileno Lucas Del Rio, aos comandos de um BRP Can‑Am Maverick XRS, conquistou a vitória na etapa dos Challenger do Dakar 2026, dominando a especial do início ao fim. O piloto superou o saudita Yasir Seaidan (MMP Can‑Am) por 2 minutos e 40 segundos, com a neerlandesa Puck Klaassen (Grallyteam G‑Ecko) a fechar o pódio.

Após um arranque equilibrado, o chileno controlou o ritmo e manteve a liderança em todos os pontos de controlo intermédios. O seu principal perseguidor, Pau Navarro, perdeu gradualmente terreno, sendo ultrapassado por Seaidan, que acabou por consolidar o segundo posto, reduzindo parte da diferença na fase final.

A espanhola Dania Akeel, que chegou a estar no pódio provisório, enfrentou problemas e caiu para o quarto lugar, logo à frente de Nicolás Cavigliasso. Já Paul Spierings, líder inicial da prova, teve um dia para esquecer, com múltiplas paragens que o afastaram mais de uma hora do topo da classificação.

Portugueses em boa forma

Entre os representantes nacionais, Pedro Gonçalves e Hugo Magalhães (Taurus T3 Max) assinaram uma etapa consistente, terminando em sétimo, após uma impressionante recuperação desde o 12º lugar. O piloto português, que regressa ao Dakar depois de abandonar a edição anterior, tem vindo a demonstrar maturidade e regularidade, apoiando-se num estilo de condução calculado: “O Dakar é uma corrida de resistência, não um sprint”.

Também em destaque esteve Rui Carneiro, navegado por Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid), que deverá manter-se dentro do top 10, consolidando o décimo posto da etapa.

Problemas para Rebecca Busi

A italiana Rebecca Busi, estreante na categoria com o novo Fenic SxS da X‑raid, ficou imobilizada ao quilómetro 150 devido a um problema mecânico, após ocupar a 21.ª posição intermédia. A piloto tentou reparar o veículo no local, perdendo assim largas dezenas de minutos.

David Zille mantém a liderança geral

Apesar da vitória de Del Rio, o argentino David Zille continua a liderar a classificação geral dos Challenger, agora com 11 minutos e 1 segundo de vantagem sobre Yasir Seaidan, que subiu do sexto ao segundo lugar. Del Rio, com o triunfo de hoje, reduz a diferença e reforça o estatuto de principal ameaça ao comando da prova.

FOTO Pedro Gonçalves Facebook BBR MotorSport