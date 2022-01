Dakar, Etapa 2: como estão os portugueses? | AutoSport

A prestação dos portugueses no Dakar tem sido marcada por altos e baixos e o grande azarado é para já Miguel Barbosa, que logo no primeiro dia teve problemas mecânicos na Toyota Hilux, o que o levou a perder muito tempo e a partir no dia seguinte da causa do pelotão, tendo, não só, muita gente para ultrapassar bem como o piso muito mais degradado do que seria normal caso rodasse na ‘sua’ posição.

Portanto, estes primeiros dias serão bem complicados para Miguel Barbosa, que já ficou com uma boa classificação comprometida, mas ainda pode dar nas vistas. Entretanto, Miguel Barbosa e Pedro Velosa já conseguiram subir até ao 48º lugar da geral: “Neste segundo dia encontrámos uma pista totalmente destruída. Nas zonas mais complicadas os concorrentes que se aglomeravam impediam-nos de tentar qualquer tipo de ultrapassagem e não nos restava outra solução senão esperar que eles conseguissem sair dali. Agora vamos ter de ir tentando melhorar etapa após etapa a nossa posição até conseguirmos entrar efetivamente na corrida”, disse Miguel Barbosa.

Nos Autos, Vaidotas Zala e Paulo Fiúza (Mini All4 Racing) são para já 15º da geral, ao cabo da etapa 2, a cerca de 1h20m da frente. Já Benediktas Vanagas e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux T1+) são 18º da geral depois de uma 1ª etapa mais complicada. Estão a 1h27m30s da frente.

Nos SSV-T3, Mário e Rui Franco (Yamaha/Francosport) são 10º da geral e estão a fazer uma bela prova.

Nos SSV-T4, Luís Portela Morais/David Megre (Can-Am/Bp Ultimate SSV Team) começaram a prova pelo oitavo lugar da geral, mas a etapa 2, correu-lhes pior e caíram três posições, para o 11º lugar: “O nosso objetivo continua a ser o de lutar para chegar ao fim e é nesse sentido que é orientada a condução da nossa corrida”, disse.

Já Rui Oliveira e Fausto Mota (Can-Am/CRN Competition Team) mantêm-se pelo 20º da geral, com uma prova muito consistente.

No Camião 560, José Martins e os seus colegas são 37º da geral.

No Dakar Classic, João de Almeida e João Sousa, que correm no Ssangyong da TH-Trucks, viram anulada a etapa 2 pelo que ainda não competiram.