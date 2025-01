Dakar, Etapa 2/Challenger: Nicolas Cavigliasso lidera na frente de Gonçalo Guerreiro

Nicolas Cavigliasso chegou ao km 608 (zona de paragem D) com o tempo mais rápido, mantendo uma vantagem de 3m50s sobre Paul Spierings. Pau Navarro é terceiro, a 6m28s de distância, mas Dania Akeel está a aproximar-se, agora a pouco mais de 1m30s do espanhol. Depois de ter ficado para trás ao quilómetro 325, a saudita tem agora o pódio do cronómetro das 48 h firmemente na mira. Gonçalo Guerreiro, que liderou nos três primeiros controlos de passagem, é quinto, a 12m24s de distância, seguido de perto pelo seu colega de equipa da Red Bull Off-Road Junior Team, Corbin Leaverton.

Na geral virtual, Nicolas Cavigliasso lidera com 12m28s de avanço para Gonçalo Guerreiro.

Recuando no dia, Gonçalo Guerreiro passou o quilómetro 42 com o melhor tempo até esse momento, com 7 segundos de vantagem sobre Nicolás Cavigliasso. Pau Navarro era o terceiro a 17 segundos, com Abdulaziz Al-Kuwari e Dania Akeel a completarem o top 5. Corbin ultrapassava a marca de um minuto.

No Km 136, Gonçalo Guerreiro continuava a liderar, na altura com 44 segundos de vantagem sobre o seu colega de equipa no Red Bull Off-Road Junior, Corbin Leaverton. Nicolás Cavigliasso era terceiro a pouco mais de um minuto.

No quilómetro 231, Dania Akeel, também ao volante de um Taurus, ocupava o segundo lugar provisório, a apenas 41 segundos de Nicolás Cavigliasso. A piloto saudita, que tem como objetivo um lugar no pódio neste Dakar, continua a mostrar-se em boa forma depois de ter sido quinta no W2RC no ano passado. No entanto, a história é diferente para Gonçalo Guerreiro. O estreante português, que liderou as três primeiras verificações de tempo, passou a perder quase 9 minutos e a cair para o décimo lugar.

10:29 | Nicolás Cavigliasso passou o quilómetro 288 com o melhor tempo, com 4 minutos de vantagem sobre Pau Navarro e quase 6 minutos sobre Corbin Leaverton. Em segundo lugar no controlo horário anterior, Dania Akeel cai para quinto, a 8’41” do líder.

Nicolás Cavigliasso também estabeleceu o tempo mais rápido ao quilómetro 373. O argentino liderava Pau Navarro por 5m03s e Paul Spiering por 5m58s. Depois de ter estado mais de 12 minutos atrás na anterior tomada de tempo (km 325), Dania Akeel conseguiu reduzir a sua desvantagem para menos de dez minutos, estando nessa altura a 9m26s de Cavigliasso. Gonçalo Guerreiro completava o top 5 provisório, a 11m47s de distância.

No Km 414, Nicolás Cavigliasso ainda estava na liderança, mas Paul Spierings ultrapassou Pau Navarro para o segundo lugar, 3m14s atrás do líder. Spierings, décimo no Challenger na época passada, está a participar no seu sétimo Dakar, o quarto em quatro rodas.

