Dakar, Etapa 2, Camiões: Martin Macík líder, Paulo Fiúza em quarto

No controlo horário do km 521, Martin Macík registou o tempo mais rápido, terminando 2m12s à frente de Aleš Loprais e 13m43s à frente de Vaidotas Žala. Com dificuldades na primeira parte das 48 horas da etapa crono, Mitchel van den Brink perdeu quase meia hora e cedeu a liderança virtual do Dakar a Martin Macík, que lidera agora com 2m26s para Aleš Loprais, seguindo-se Mitchel van den Brink e Vaidotas Zala/Paulo Fiúza.

Na fase inicial do dia, o camião Vaidotas Žala onde vai Paulo fiúza cedeu o controlo da especial a Aleš Loprais. O lituano passou a estar 9m15s atrás do seu rival checo. Martin Šoltys, que terminou a etapa 1 fora do pódio, era segundo a 2m08s, com Martin Macík a mais 12 segundos. Mitchel van den Brink subiu para 3m33s do líder, depois de ter perdido terreno mais cedo.

Depois de ter perdido terreno no início da especial, Mitchel van den Brink passou a recuperar de forma constante.

O holandês, vencedor do prólogo e da etapa 1, reduziu 30 segundos de Aleš Loprais ao quilómetro 325, diminuindo a sua desvantagem para apenas 3 minutos.

No Km 373, Martin Macík assume as rédeas. Com mais de um minuto de atraso em relação a Aleš Loprais, Martin Macík passou o km 414 com o tempo mais rápido e tinha 50 segundos de vantagem sobre o checo. Entretanto, Vaidotas Žala aproveitou o infortúnio de Mitchel van den Brink para o ultrapassar e subir ao último degrau do pódio provisório das 48 horas da etapa crono.

FOTO DAKAR-ASO_C.Lopez