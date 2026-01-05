Dakar, Etapa 2, Alexandre Pinto: “foi uma etapa de sobrevivência”

Depois da excelente vitória alcançada na primeira etapa e que deu as primeiras medalhas neste Dakar 2026 a Alexandre Pinto e ao seu navegador Bernardo Oliveira, o Campeão do Mundo de Rally Raid SSV teve hoje um dia menos feliz, mas mesmo assim averbou o terceiro lugar entre os pilotos SSV que disputam o W2RC (World Rally-Raid Championship).

“Foi uma etapa muito dura, com muita pedra. Foi difícil acabar. Posso dizer que foi uma etapa de sobrevivência, onde era fácil danificar o carro e furar. Hoje não tivemos tanta sorte como ontem. Tivemos três pneus furados, foi preciso mudar os três, o que nos fez perder algum tempo e entrar num grupo de pilotos mais lentos. Fizemos cerca de metade da etapa no pó. Foi um dia duro de gerir precisamente também pelas circunstâncias do pó, mas continuamos no foco. O Dakar ainda agora começou e as corridas são mesmo assim. Vamos continuar a dar o nosso melhor, como sempre”, explicou Alexandre Pinto à chegada ao bivouac.