Dakar, Etapa 2, Alexandre Pinto bisa no W2RC

Dupla da OldFriends Rally Team vence etapa de 48 horas e reforça liderança noMundial SSV

Vídeo da cerimónia de entrega das medalhas:

Alexandre Pinto repetiu hoje o triunfo alcançado na etapa inicial do Rally Dakar 2025. Nesta que é a sua estreia na prova rainha do todo-o-terreno mundial, o piloto, inscrito pela Old Friends Rally Team e navegado por Bernardo Oliveira, voltou a somar a pontuação máxima para o Campeonato do Mundo Rally Raid SSV, competição que agora lidera coma pontuação de 10 pontos. A dupla lusa conquistou ainda a vitória absoluta no FIA Rookie Challenge, competição destinada aos pilotos FIA estreantes no Dakar.

“Foram quase 1000 km feitos, foi uma aventura, uma experiência nova para nós, mas correu tudo bem. Imprimimos um ritmo conservador que deu frutos no final. Trouxemos o carro até ao fim. Conseguimos vencer novamente a classificação da etapa destinada ao Campeonato do Mundo, acumulámos mais pontos e subimos para 3º da geral. O Dakar ainda está só a começar, não criamos demasiadas expectativas, mas acho que estamos a conseguir encontrar o ritmo certo para a corrida.

Ainda agora o Dakar está a começar, mas está tudo a corre bem”, salientou à chegada a Bisha o piloto que, aos comandos de um Can-Am, percorreu os 947 quilómetros cronometrados da exigente etapa que se disputou ao longo de dois dias, em 12h35m51s.

Amanhã disputa-se a terceira etapa do Rally Dakar 2025. Depois de três dias em Bisha, a caravana enfrentará uma longa viagem para o norte enquanto continua a percorrer o país. Será a vez de rumar a Al Henakiyah.

Dado que a zona tem estado sujeita a fortes tempestades, a organização decidiu estabelecer um percurso mais acessível para proporcionar também algum descanso aos concorrentes após a dura etapa crono, até porque nos dias 8 e 9 de janeiro toda a comitiva terá de enfrentar uma etapa maratona. Assim o percurso da terceira etapa foi encurtado para 327 km cronometrados.