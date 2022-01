Dakar, Etapa 1B: Stéphane Peterhansel acidentado | AutoSport

Stéphane Peterhansel era o segundo mais rápido na estrada no km 120, mesmo atrás de Nasser Al-Attiyah, mas bateu e danificou a traseira do seu Audi, sendo forçado a parar para esperar pela sua equipa de apoio, no km 153. Um grande contratempo para ‘Monsieur Dakar’, que deve hoje perder tempo significativo que o pode afastar consideravelmente dos lugares da frente.