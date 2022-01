Dakar, etapa 1B, Nasser Al-Attiyah: “forçámos muito o andamento” | AutoSport

Nasser Al-Attiyah reclamou a sua segunda vitória em etapas consecutiva e alargou consideravelmente a sua liderança na classificação geral. Tem agora uma margem de 12m44s sobre Sébastien Loeb, tendo ficado claro que a Toyota é a equipa a abater neste Dakar. A audi já teve problemas com os seus carros, os BRX atrasaram-se todos m pouco, incluindo Loeb e só mesmo al Attiyah se destacou hoje: “Foi incrível porque foi uma etapa realmente complicada. Esperava que fosse mais simples. Mathieu (Baumel) fez um trabalho notável, especialmente na segunda parte da etapa. Houve uma altura em que vimos uma pista que ia um pouco longe demais para a direita, e ele disse, “não, vira à esquerda”, e depois, quando chegámos ao próximo waypoint, vimos que estávamos no caminho certo.

Depois, conduzimos na frente com Seb e forçámos muito o andamento. Estou muito contente. O Toyota funciona muito bem e estou a divertir-me muito neste T1+.

Parece estável. Vamos fazer o nosso melhor, mas hoje foi um bom dia para nós.

Este não é o momento de rodar de forma conservadora. Amanhã será outro dia”, disse.