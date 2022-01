Dakar, Etapa 1B, Km200: Nasser al Attiyah bem na frente | AutoSport

No quilómetro 200 dos autos, Nasser al-Attiyah (Toyota) lidera a corrida cerca de um minuto na frente de Mattias Ekstrom (Audi), com Yazeed al Rajhi (overdrive Toyota) a 05:23.

Carlos Sainz (Audi) rodam logo a seguir a 6:23s na frente de Brian Baragwanath (Century), a 6:30s. Nani Roma (BRX) é o melhor dos carros da Prodrive, a 6:46 na frente de Bernhard Ten Brinke (Overdrive Toyota) a 6:47. Giniel de Villiers (Toyota) é oitavo a 6:57 na frente de Lucio Alvarez (Overdrive Toyota) e Sébastien Loeb (BRX) que já cedeu 10:45.

Stéphane Peterhansel passou em segundo no Km 121 mas atrasou e ainda não surgiu no Km 200. Kuba Przygonski (Mini buggy) e Orlando Terranova (BRX) perdem respetivamente 10:51 e 15:03 à passagem do Km 200.

Classificação Online