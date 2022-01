Dakar, Etapa 1B: Mais uma para Nasser Al-Attiyah | AutoSport

Num dia em que Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) devem ter perdido a grande maioria das suas chances de repetir o triunfo do ano passado o Dakar, Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Gazoo Racing) deram mais um forte sinal que esta edição pode cair para si.

Como se esperava, esta tirada já ofereceu às equipas um complicado teste de navegação, num dia em que a areia perfez cerca de 80% da tirada.

É verdade que ainda a procissão vai no adro, mas os sinais que têm sido dados, são fortes, e nesse particular a dupla da Toyota tem dominado a seu bel prazer a prova, enquanto os mais fortes adversários já acumulam perdas significativas. Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Gazoo Racing) venceram calmamente a etapa,

para já 12m07s na frente de Sebastien Loeb/Fabian Lurquin(BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme).

Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) andou no segundo lugar até ao Km 240 mas depois algo cedeu. Está a perder muito tempo.

Entre os que já chegaram ao fim da tirada, Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Ranger/Benzina Orlen Team) são para já terceiros a 21m21s dos vencedores, com Lucio Alvarez/Armand Monleon (Toyota/Overdrive Toyota) em quarto a 26m31.

Devido a inundações no bivouac de Al Artawiyah causadas por fortes chuvas e tempestades, a organização foi forçada a deslocar o final da segunda etapa para o bivouac de Al Qaisumah.

Vladimir Vasilyev/Oleg Uperenko (BMW/VRT Team) cedeu 27m52s, Sebastian Halpern/Bernardo Graue (Mini X-Raid Mini John Cooper Works Rally) 28m16s

mas por exemplo Giniel de Villiers/Dennis Murphy (Toyota/Toyota Gazoo Racing) cedeu, só hoje mais de meia hora, o mesmo sucedendo a Jakub Przygonski/Timo Gottschalk (Mini/X-Raid Orlen Team), Yazeed Al Rajhi/Michael Orr (Toyota/Overdrive Toyota), Cyril Despres/Taye Perry (Peugeot/Karman/Hexaom), enquanto Orlando Terranova/Daniel Oliveras (BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) perderam quase 50. Uma autêntica reviravolta na classificação geral, com tantos favoritos aos melhores lugares a perder muito tempo.

Desta forma, na geral, e com tantos pilotos importantes a atrasarem-se, Nasser Al-Attiyah (Toyota) lidera com 12:44 de avanço para Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) com Martin Prokop (Ford Ranger) em terceiro já a 22:39 . Quarto posto para Lucio Alvarez (Overdrive Toyota) a 27:42 com Valdimir Vasilyev (BMW) em quinto a 28:58.

Sebastian Halper (Mini X-Raid) é sexto a 29:37 na frente de Giniel Villiers (Toyota Gazoo Racing), a 33:33. Oitavo posto para Kuba Przygonski (Mini Buggy X-Raid)a 41:51, com o nono posto para Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota) a 43:40.

Cyril C. Despres (GPX Racing) fecha o top 10 a 48:53s, na frente de Orlando Terranova (Bahrain Raid Xtreme) que já roda a 49:27. Benediktas Vanagas/Filipe F. Palmeiro (Toyota Gazoo Racing Baltics) são 17º a 1:08:35 na frente de Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme) que já estão a 1:18:34 da frente. Matthieu Serradori (SRT Racing) é 19º a 1:23:45.





Filme do dia

Ao cabo de 79 Km de corrida era Stéphane Peterhansel que estava na frente, com 26s de avanço para Mattias Ekstrom, com Sébastien Loeb já a 1m19s. Yazeed al Rajhi seguia-se a 1m53s e as dificuldades técnicas da ASO no live timing não deixavam perceber as posições de Nasser al Attiyah e Carlos Sainz.

No Km 121, Nasser al Attiyah estava na frente, seguido de Peterhansel a seis segundos. Ekstrom rodava a 27 com Sainz 1m11s da frente. Loeb já estava a 2m25s.

Stéphane Peterhansel era o segundo mais rápido na estrada no km 120, mesmo atrás de Nasser Al-Attiyah, mas bateu e danificou a traseira do seu Audi, sendo forçado a parar para esperar pela sua equipa de apoio, no km 153. Um grande contratempo para ‘Monsieur Dakar’, que deve hoje perder tempo significativo que o pode afastar consideravelmente dos lugares da frente.

No Km 160, Attiyah mantinha-se na frente o que sucedeu até ao fim da tirada, com 45s de avanço para Ekstrom, com Yasir Seaidan (Mini) em terceiro a 4m32. As diferenças acentuavam-se, Loeb e Sainz perdiam seis minutos.

No Km 200, Attiyah cavava ainda mais a margem para Ekstrom, 1m01s, Yazeed al Rajhi seguia a 5m23s, Sainz a 6m23s e perdia ainda mais tempo ficando a 10m45s.

Classificação Online