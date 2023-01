Dakar, Etapa 13, SSV/T3: Ricardo Porém foi quarto em dia de nova vitória de Mitchell Guthrie | AutoSport

A etapa 13, que ligou Shaybah e Al-Hofuf durante 154 quilómetros ao cronómetro, foi vencida por Mitchell Guthrie/Kellon Walch (W2rc T3m By Mce-5 Development/Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg), que repetiram o triunfo de ontem, batendo a dupla Ignacio Casale/Alvaro Leon (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha Supported Team) por 50 segundos e Seth Quintero/Dennis Zenz (Brp Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg) por 57 segundos. Diferenças muito curtas entre as três duplas do topo da classificação da etapa e que em nada altera a classificação geral desta classe, excetuando o facto de Seth Quintero ter encurtado para menos de uma hora a desvantagem para Austin Jones/Gustavo Gugelmin (Brp Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg), que terminou na nona posição da etapa, perdendo mais de 11 minutos para Guthrie.

No quarto posto da classificação da etapa 13 ficou a dupla Ricardo Porém/Agusto Sanz (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha Supported Team), a 6:26s dos vencedores do dia, sendo seguido por Cristina Gutierrez Herrero/Pablo Moreno Huete (Brp Maverick/Red Bull Can-Am Factory Racing).

No sexto lugar ficou o piloto Saleh Alsaif, navegado pelo português João Ré (Can-Am X3/Black Horse Team), enquanto Hélder Rodrigues e Gonçalo Reis (Brp Can-Am Maverick Xrs/South Racing Can-Am) fecharam o top 10, tendo perdido muito tempo nos últimos quilómetros da etapa de hoje, já que tinha registo mais rápido na passagem pelo último ‘Waypoint” antes da meta.

Na classificação geral desta classe, Austin Jones continua na liderança, mas passa a ter 54:30s de vantagem para Seth Quintero, este tem ainda a vida complicada para levar de vencida a edição de 2023 do Dakar. Guillaume De Mevius/Francois Cazalet (Grallyteam Ot3/Grallyteam) são os terceiros classificados, tendo sido hoje apenas 14º na etapa.

Filme da etapa

As diferenças curtas entre os concorrentes da classe T3 começaram logo cedo na etapa. Mitchell Guthrie foi o piloto mais rápido à passagem pelo quilómetro 34, mas Ignacio Casale, “Chaleco” López e Guillaume de Mevius estavam todos a menos de 45 segundos do tempo do norte-americano.

A meio da etapa, “Chaleco” López assumiu o controlo do pelotão à frente de Hélder Rodrigues, que assumia protagonismo na etapa. Mitchell Guthrie passou a ser o terceiro classificado a mais de um minuto de diferença, seguido por Ignacio Casale e Ricardo Porém. Guillaume de Mevius concedia um pouco menos de 2 minutos. O líder da classificação geral, Austin Jones, estava a pouco menos de 5 minutos atrás.

Após uma excelente performance que o colocou na liderança da tabela de tempo à passagem pelo quilómetro 114, Hélder Rodrigues perdeu fulgor na fase final da erapa e terminou cerca de 15 minutos atrás de Mitchell Guthrie, que conquistou a sua quinta vitória em etapa neste Dakar. 50 segundos separam-no de Ignacio Casale e 57 sobre Seth Quintero. Austin Jones concedeu 10 minutos a Quintero na batalha pela classificação geral.

Foto: Yamaha Racing