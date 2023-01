Dakar, Etapa 13, Sébastien Loeb bate mais um recorde: seis de seguida | AutoSport

Sébastien Loeb venceu a sexta etapa consecutiva no Dakar, um feito sem precedentes, novo recorde de seis etapas consecutivas ganhas no mesmo Dakar. Desta forma, aumentou para sete a sua contabilidade de etapas ganhas na grande maratona, entrando diretamente para o top de mais etapas ganhas num só Dakar, cuja liderança continua nas mãos de Pierre Lartigue, que em 1994 venceu 10 etapas.

Loeb já tinha ganho cinco etapas em 2017, mas já não chega a esse recorde.

Empata com Ari Vatanen que venceu sete etapas quatro vezes, com Carlos Sainz, que fez o mesmo em 2011 e ainda com Jean Louis Schlesser, que venceu sete tiradas em 2001.

Um grande feito para o francês, que alarga ao Dakar os inúmeros recordes que já tem no WRC: vencedores de etapas; Lartigue (Fra) 10 em 1994; Ickx (Bel) 9 em 1984; Vatanen (Fin) 7 em 1989-90-92-96; Sainz (Esp) 7 em 2011; Schlesser (Fra) 7 em 2001; Auriol (Fra) 6 em 1994, Peterhansel (Fra) 6 em 2003, Al Attiyah (Qat) 5 em 2015 e Loeb (Fra) 5 em 2017.

Na etapa de hoje Loeb bate Nasser al Attiyah por mais de cinco minutos, com Mattias Ekstrom em terceiro a 6m31s.

Lá na frente nada muda, al Attiyah está muito perto da quinta vitória no Dakar, pela primeira vez, caso se concretize, a Toyota vence duas vezes seguidas.

Depois do tempo que perdeu na segunda etapa com três furos, Sébastien Loeb chega ao derradeiro dia de prova a 1h21m42s de al Attiyah, precisamente a mesma diferença, com diferença de um segundo, a que ficou após a etapa 2, quando era 31º a 1m21,43s, sendo que não era Attiyah que liderava, mas sim Sainz. Attiyah era segundo a 2m12s.

Foi esse o momento chave desta prova, pois esse atraso era quase impossível de recuperar, e como é lógico, quando Attiyah ficou com vários Toyota atrás, o primeiro a mais de uma hora, muito dificilmente perderia o Dakar, pois a diferença entre ter que arriscar, ou não é enorme numa prova como esta.

Filme do dia

Cedo Sébastien Loeb foi para a frente, logo no 34, rodava 22 segundos à frente de Nasser Al Attiyah. Lucas Moraes, que ontem perdeu o segundo lugar geral para a Sébastien Loeb, era nono no primeiro posto de controlo, mais de três minutos atrás do seu rival francês e o seu sonho do pódio está a começar a ganhar forma.

O líder da classificação dos duas rodas motrizes, Brian Baragwanath, capotou o seu carro num buraco no km 19. A tripulação ficou bem, mas esta situação atrasou-os.

Mais à frente, Sébastien Loeb continuava a ganhar tempo estendendo a sua vantagem sobre o seu rival mais próximo, Nasser Al Attiyah, para quase 2 minutos. Mattias Ekström estava cerca de 4 minutos mais atrás, e assim ficou até ao fim.

