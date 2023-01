Dakar, Etapa 13, Ricardo Porém novamente à porta do pódio | AutoSport

Ricardo Porém, numa semana bem conseguida e em linha com os objetivos iniciais do duas vezes Campeão Nacional, foi novamente quarto e ficou uma vez mais perto de novo pódio na penúltima etapa do Dakar. Nesta segunda semana de competição, Porém regista uma vitória em especiais, três quartos lugares, e um sexto lugar, resultados que o deixam satisfeito e orgulhoso: “Quando arrancamos para este Dakar, trazíamos objetivos de terminar no Top5.

A primeira semana foi madrasta e acabou por nos atrasar um pouco, retirando-nos do objetivo principal. Não desistimos e nesta segunda semana estamos a provar que tínhamos condições para cumprir o nosso objetivo inicial. O carro tem estado fantástico. O Dakar termina amanhã e esperamos fazer a festa em equipa!”