Dakar, Etapa 13: Eryk Goczal triunfa entre os SSV/T4 | AutoSport

A discussão pela vitória final no Dakar na classe T4 está ao rubro. No final dos 154 quilómetros da etapa 13 foi Eryk Goczal/Oriol Mena (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team) que venceu, batendo o líder da classificação geral Rokas Baciuska/Oriol Vidal Montijano (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Red Bull Can-Am Factory Racing) por 4:19s. Assim, na classificação geral Baciuska mantém o primeiro posto, mas perdeu cerca de metade da vantagem que tinha desde ontem, passando a estar a 3:24s na frente de Eryk Goczal.

A dupla Yasir Seaidan/Alexey Kuzmich (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) foi terceira classificada (+9:56s), enquanto Pau Navarro/Michael Metge (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Fn Speed Team) ficou a 10:03s dos vencedores no quarto posto e Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team) fechou o top 5 da etapa, com um atraso de 10:05s.

No final da etapa 13 a maior alteração na classificação geral é mesmo o facto de Eryk Goczal ter encurtado bastante a diferença para Baciuska. Marek Goczal/Maciej Marton (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team) continua na terceira posição, mas ficou mais longe do seu filho e do líder da classificação, depois de ter terminado o dia de hoje no sexto posto.

Filme da etapa

Arrancando para a etapa 13 no segundo lugar da classificação geral, sete minutos atrás de Rokas Baciuška, Eryk Goczał precisava de terminar à frente do seu adversário lituano se quiser ainda conquistar a vitória na estreia no Dakar. O piloto polaco resgistou o tempo mais rápido no quilómetro 34, a pouco menos de um minuto de Gerard Farrés e mais de dois minutos à frente de Baciuška. Mantendo um ritmo forte durante toda a etapa, Eryk Goczał voltou a ser o mais rápido no ‘waypoint’ seguinte, cerca de dois minutos e meio mais rápido do que Gerard Farrés mas, ainda mais importante, 4:07s à frente de Rokas Baciuška. A diferença entre os dois na classificação geral podia sofrer uma alteração grande. Eryk Goczał conseguiu mesmo conquistar sua quarta vitória da etapa no Dakar, reduzindo o tempo que o separa de Rokas Baciuška na classificação geral.

Resultados completos, AQUI