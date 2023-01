Dakar, Etapa 13, Camiões/T5: Martin Macik vence e sobe a segundo na classificação geral | AutoSport

Martin Macik/Frantisek Tomasek/David Svanda (W2rc Iveco Powerstar/Mm Technology) regressou aos triunfos em etapas entre os concorrentes dos camiões. O checo e a sua tripulação começaram bem a edição deste ano, mas passado algumas etapas perderam muito tempo e a possibilidade de vencer a prova. Apesar disso, nunca desistiu e hoje provou-o, vencendo a etapa 13 que ligou Shaybah e Al-Hofuf, com 3:25s de vantagem sobre o líder da classificação Janus Van Kasteren/Darek Rodewald/Marcel Snijders (Iveco Powerstar/Boss Machinery Team De Rooy Iveco), conseguindo desta forma subir ao segundo posto da classificação geral. Já Janus Van Kasteren tem tudo para vencer a prova, isolado na frente da tabela com uma vantagem superior a uma hora.

A tripulação do Tatra Phoenix Buggyra composta por Jaroslav Valtr/Rene Kilian/Tomas Sikola (Tatra Buggyra Zm Racing) foi a terceira classificada (+10:31s), enquanto Pascal De Baar/Stefan Slootjes/Marcin Krüger (Renault C460/Riwald Dakar Team) e Richard De Groot/Mark Laan/Jan Hulsebosch (Iveco Iveco Powerstar Torpedo/Firemen Dakar Team) fecharam os cinco primeiros lugares da etapa.

Martin Van Den Brink/Rijk Mouw/Erik Kofman (Iveco Powerstar/Eurol Team De Rooy Iveco) ocupavam a segunda posição da classificação geral, mas devido a um problema mecânico tiveram de parar ao quilómetro 59 e perderam muito tempo, não tendo ainda terminado a etapa no momento em que este artigo foi escrito.

Filme da etapa

Janus van Kasteren tinha batido Mitchel van den Brink ontem e aproveitou o azar dos seus adversários para aumentar um pouco a sua vantagem na classificação geral. Antes da etapa 13 de hoje, o neerlandês tinha uma margem de 33 minutos sobre Martin van den Brink e mais de uma hora e vinte minutos sobre Martin Macík. No entanto, aquele que era o segundo classificado à geral antes da etapa de hoje, ficou parado ao quilómetro 59 devido a problemas mecânicos, dando a Martin Macík, que trazia 45 minutos de desvantagem para o seu adversário, a possibilidade de o passar na classificação.

Martin Macík fez ainda melhor e conquistou a sua quinta vitória em etapa neste Dakar, batendo Janus van Kasteren e Jaroslav Valtr.

Resultados completos, AQUI

Foto: Twitter Martin Macik Jr.