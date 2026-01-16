Dakar, Etapa 12 – Ultimate: Nasser Al-Attiyah faz história e tem o triunfo na mão

Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders) escolheu a etapa 12 para carimbar ainda mais fundo o seu nome na história do Dakar. Entre Al Henakiyah e Yanbu, num dia com 720 quilómetros totais e 311 contra o cronómetro, o qatari não só controlou com mão firme a luta pelo título como venceu a especial, somando a 50.ª vitória em etapas na categoria de carros — igualando o mítico recorde de Ari Vatanen e Stéphane Peterhansel e aproximando-se a passos largos de um provável sexto triunfo absoluto no rali.​

Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford Raptor/Ford Racing) foram os segundos classificados, com Toby Price / Armand Monleon (Toyota Hilux GT T1+Gazoo Racing W2RC) a completar o pódio da etapa. Com este resultado, Al-Attiyah tem o Dakar praticamente garantido.

#Dakar2026 – Stage 1️⃣2️⃣ Al Henakiyah ➡️ Yanbu 🛣 Liaison 409km – Special 311km 🕒 DSS (GMT+3): 🏍 07:50 🚗 09:55 Follow the race live 👉 https://t.co/BrruP0pcjg#DakarInSaudi pic.twitter.com/fcIGNUwBbi — DAKAR RALLY (@dakar) January 16, 2026

O filme da Etapa

À partida para a penúltima jornada, Al-Attiyah dispunha de 8m30s de vantagem sobre Nani Roma / Alex Haro Ford Raptor/Ford Racing), com Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders) a 21m45s, Mattias Ekström / Emil Bergkvistb (Ford Raptor/Ford Racing) em quarto e Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Raptor/Ford Racing) em quinto, enquanto Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Hilux Gr/Gazoo Racing W2RC), a mais de quatro horas, já estava fora da equação pelo título. O plano da Ford era claro: Romain Dumas, herói do pódio na véspera, assumiu um papel de escudeiro, esperando por Roma no início da especial para o acompanhar em pista, pronto para o socorrer em caso de problema, sacrificando logo aí mais de meia hora em relação aos tempos de referência.​

Mitch Guthrie, 23.º a arrancar, apareceu com o melhor tempo aos 45 km, com Lategan logo atrás e as Dacia de Loeb e Al-Attiyah a seguirem em ritmo forte, mas claramente focadas na gestão da classificação geral.​

A meio da etapa, o campeão em título decidiu que não estava ali apenas para controlar. Aos 94 km, Al-Attiyah surgia com o melhor tempo intermédio, ganhando 1m41s em Nani Roma nesse setor e levando a vantagem virtual de novo acima da barreira dos 10 minutos (10m21s), enquanto Guthrie, que liderara no primeiro ponto, caía para 19.º a mais de quatro minutos, antes de iniciar a sua recuperação. Na luta pelo último lugar do pódio, Loeb e Ekström travavam uma batalha tensa: o francês começara o dia com 2m55s de vantagem sobre o sueco e, apesar de este estar a abrir a estrada com um ritmo impressionante, o homem da Alsácia conseguia manter a diferença praticamente estável nos primeiros 100 quilómetros.​

À passagem pelos 134 km, Ekström aproveitou ao máximo o facto de abrir a especial em pista limpa, assinando o melhor tempo e batendo Al-Attiyah por 44 segundos e Loeb por 1m48s, o que, em termos virtuais, o colocava a apenas 1m07s do francês na luta pelo terceiro lugar da geral. Toby Price, entretanto, consolidava mais um dia sólido e surgia em quinto da etapa, a dois minutos do sueco, reforçando a sua posição como melhor Toyota rumo a Yanbu.​

A segunda metade da especial trouxe um braço-de-ferro direto entre Ekström, Loeb e Al-Attiyah. Aos 184 km, o sueco mantinha o ritmo e parecia em vias de virar a classificação de Loeb, que via a sua margem, mas o qatari elevou novamente o nível: no mesmo ponto, Al-Attiyah passou para a frente da etapa, 15 segundos mais rápido do que Ekström e 5m09s à frente de Roma, esticando a diferença na geral para 13m49s.

Com menos de 90 quilómetros por disputar, a etapa transformou-se num jogo de nervos pelo pódio. Aos 223 km, Loeb ainda segurava 29 segundos de vantagem sobre Ekström na geral, apesar de ter perdido 10 segundos nesse troço; o sueco, por seu lado, continuava a abrir a estrada sem cometer erros e a pressionar o francês até ao limite. Nessa fase, Toby Price estabilizava em terceiro nos tempos da etapa, a cerca de 2m06s de Al-Attiyah, que seguia na liderança.​

Nos quilómetros finais, Loeb encontrou um segundo fôlego. Aos 258 km, aproximou-se de forma decisiva: estava agora apenas 55 segundos atrás de Ekström na especial e, mais importante, voltara a empurrar o sueco para dois minutos de atraso na geral virtual, consolidando o terceiro lugar à entrada para a derradeira etapa. Lá na frente, Al-Attiyah fechou o dia com chave de ouro, cruzando a meta 1m04s à frente de Mitch Guthrie — que, entretanto recuperara de 19.º para segundo — e assegurando a sua 50.ª vitória em especiais, igualando o recorde absoluto de Vatanen e Peterhansel na categoria dos carros.​

Em termos de classificação geral, a etapa 12 foi um golpe de autoridade. Al-Attiyah aumentou a vantagem sobre Nani Roma para perto de 15 minutos e terminou o dia com uma margem ainda mais confortável, suficiente para encarar os últimos 108 quilómetros cronometrados rumo a Yanbu com margem de gestão e estatuto reforçado de favorito ao sexto título. Roma continua sólido em segundo, depois de um dia mais discreto, mas controlado, enquanto Loeb, graças à resposta tardia frente a Ekström, manterá em aberto a hipótese de um pódio final para a Dacia, ainda que sob enorme pressão do sueco. Para Nasser, porém, esta foi a etapa em que deixou de ser apenas líder do Dakar 2026 para se tornar, estatisticamente, um dos maiores de sempre na história da prova.

