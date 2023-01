Dakar, Etapa 12, SSV/T4: Michal Goczal bate Rokas Baciuska por 13 segundos | AutoSport

São 13 segundos que separam os dois primeiros classificados da etapa 12 na classe T4, uma diferença ao cronómetro ainda mais curta do que a de ontem. Desta feita foi a dupla polaca Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team) que terminou o dia com o melhor tempo (2:19:07s), triunfando na frente de Rokas Baciuska/Oriol Vidal Montijano (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Red Bull Can-Am Factory Racing), que assim mantém a liderança da classificação geral.

A dupla Marek Goczal/Maciej Marton (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team) foi terceira classificada a 2:38s dos vencedores, enquanto Eryk Goczal/Oriol Mena (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team) foram os quartos classificados a 3:39s da frente e Gerard Farres Guell/Diego Ortega Gil (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) fecharam os cinco primeiros da etapa 12, com uma diferença de 4:33s.

Na classificação geral dos T4, Rokas Baciuska continua líder e ganhou tempo aos seus mais diretos perseguidores, que são Eryk Goczal e Marek Goczal, a 7:43s e 16:43s, respetivamente. Jeremias Gonzalez Ferioli/Pedro Gonzalo Rinaldi (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) ocupam o quarto posto da geral – tendo sido 13º na etapa a 12:19s do vencedor – e Gerard Farres Guell é o quinto.

Pedro Bianchi Prata, a navegar Bruno Conti, terminou no 10º posto da etapa (+8:49s), seguindo na sexta posição da classificação geral entre os T4.

