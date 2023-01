Dakar, Etapa 12, SSV/T3: Mitchell Guthrie vence; Ricardo Porém sexto classificado | AutoSport

Mitchell Guthrie/Kellon Walch (W2rc T3m By Mce-5 Development/Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg) venceram a quarta etapa nesta edição do Dakar entre os SSV/T4, batendo Ignacio Casale/Alvaro Leon (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha Supported Team) por 29 segundos de diferença, enquanto Guillaume De Mevius/Francois Cazalet (Grallyteam Ot3/Grallyteam) fecharam o pódio do dia com mais 53 segundos do que os vencedores.

A dupla que lidera a classificação geral dos T4, Austin Jones/Gustavo Gugelmin (Brp Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg), terminaram a etapa 12 com o quinto melhor tempo, perdendo 3:21s para o melhor registo, atrás ainda de Cristina Gutierrez Herrero/Pablo Moreno Huete (Brp Maverick/Red Bull Can-Am Factory Racing). Jones é líder à geral nesta classe, com 1:04:37s sobre Seth Quintero/Dennis Zenz (Brp Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg), que hoje terminou no 13º posto, a 12:04s de Guthrie e perdeu mais tempo para o primeiro classificado. Guillaume De Mevius é o terceiro classificado da geral, a 1:25:50s de Austin Jones.

Ricardo Porém/Agusto Sanz (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha Supported Team) foi o sexto classificado da etapa, enquanto Saleh Alsaif, navegado por João Pedro Ré (Can-Am X3/Black Horse Team) foram os 11º classificados. Hélder Rodrigues e Gonçalo Reis (Brp Can-Am Maverick Xrs/South Racing Can-Am) ficara no 20º posto da etapa. João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid Supported Team), decidiram não partir para a etapa de hoje.

