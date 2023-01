Dakar, Etapa 12, Ricardo Porém sexto: “etapa tranquila” | AutoSport

Depois de um dia perfeito para a dupla de pilotos de Leiria, este segundo dia de Etapa Maratona foi agridoce para as cores lusas na X-Raid Yamaha Supported Team. Se por um lado Ricardo Porém conseguiu uma etapa tranquila e registou um sexto lugar que lhe permite ascender ao 13.º lugar da Geral (T3).

No final da etapa de hoje, Ricardo Porém mostrava-se satisfeito com o resultado: “Fizemos uma etapa tranquila, sem arriscar nada pois era a segunda parte da etapa maratona.

As dunas estão muito moles e de dificuldade acrescida, mas o Yamaha esteve à altura e não acusou qualquer problema nestes dois dias sem assistência”, explicou.