Dakar, Etapa 12: O susto de Nani Roma

Nani Roma viveu um dos dias mais difíceis do Dakar 2026 no final da 12.ª etapa, enfrentando uma sequência de problemas mecânicos que quase comprometeram a sua presença no bivouac de Yanbu dentro do tempo regulamentar. Ainda assim, o espanhol conseguiu completar a ligação, mantendo vivas as hipóteses de conservar o segundo lugar da geral.

O vencedor do Dakar em 2014 sofreu a quebra do eixo dianteiro do seu Ford, o que o obrigou a concluir parte da etapa apenas com três rodas. A situação tornou-se ainda mais crítica quando Romain Dumas, também ao volante de um Ford, parou para lhe ceder a sua própria transmissão dianteira, permitindo que Roma continuasse em prova após cerca de uma hora de reparações.

Com mais de 190 quilómetros ainda por percorrer até Yanbu e o relógio a correr contra si, o piloto espanhol enfrentou uma verdadeira corrida contra o tempo. Pelo caminho, ficou também sem combustível, mas conseguiu, mesmo assim, alcançar o bivouac antes do limite horário fixado para as 16h47.

A hora exata da sua chegada está agora sob análise dos comissários da FIA. Uma eventual penalização de um minuto é considerada possível, mas não deverá colocar em causa o segundo lugar que Roma ocupa na classificação geral.