Dakar, Etapa 12: Novo triunfo de Sébastien Loeb | AutoSport

Nova vitória em etapa de Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (Prodrive Hunter/Bahrain Raid Xtreme), o quinto triunfo consecutivo, sexto neste Dakar. A dupla da BRX terminou a etapa 12, que ligou Empty Quarter Marathon a Shaybah por 185 quilómetros ao cronómetro em 1:56:21s, menos 3:19s do que os segundos classificados do dia, Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi Rs Q E-Tron E2/Team Audi Sport). No terceiro lugar da etapa terminou a dupla que lidera a classificação geral, Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota Gr Dkr Hilux/Toyota Gazoo Racing), com mais 3:31s do que Loeb e Lurquin.

Com este resultado, Loeb passou para a vice-liderança da classificação geral, terminando a etapa 12 com 11:38s de vantagem sobre Lucas Moraes/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive/Overdrive Racing), que foi 10º no final dos 185 quilómetros, passando estar a 1:27:10s da dupla Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel, que tem gerido a distância para os adversários e calmamente se encaminha para nova vitória no Dakar.

No quarto lugar da classificação da etapa ficou Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Prodrive Hunter/Gck Motorsport) com uma desvantagem de 7:13s para Loeb, enquanto Jakub Przygonski/Armand Monleon (Fia-G Mini John Cooper Works Plus/X-Raid Mini Jcw Team) fechou os cinco primeiros, a 8:02s do piloto da BRX.

Filme da etapa

Na primeira passagem por um ponto de controlo, ao quilómetro 42 da etapa, Sébastien Loeb registou o melhor tempo, um pouco menos de um minuto à frente de Nasser Al Attiyah. O francês tinha já uma vantagem de 3 minutos sobre Lucas Moraes, com quem discute a vice-liderança da prova.

Por sua vez, Henk Lategan deparou-se novamente com problemas no início do especial. O piloto sul-africano ficou parado e perdeu muito tempo para os homens da frente do pelotão.

Mattias Ekström, o único concorrente com um Audi, estava apenas um minuto atrás de Sébastien Loeb no primeiro ‘waypoint’, mas no seguinte, perdia 2 minutos para o homem da BRX. Mesmo perdendo tempo para Loeb, Ekström estava encaminhado para poder lutar por um lugar no pódio da etapa.

Só que Sébastien Loeb impôs um ritmo verdadeiramente infernal. Tinha uma vantagem de quase 5:30s sobre Lucas Moraes. Após 128 km, Loeb continuava a liderar, passando a ter uma vantagem de perto de dois minutos e meio sobre Ekström, que tinha passado para a frente de Nasser Al Attiyah por menos de 10 segundos. Guerlain Chicherit ocupava o quarto lugar provisório, mais de 4 minutos atrás. Lucas Moraes seguia a quase 7 minutos de Loeb, que tinha a possibilidade de passar para segundo da geral.

Conquistando a sua quinta vitória consecutiva em etapas e a sua sexta vitória nesta edição do Dakar, Loeb terminou com uma vantagem sobre Lucas Moraes de mais de 11 minutos e meio, conseguindo mesmo assumir a vice-liderança da prova.

Foto: Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

(em atualização)