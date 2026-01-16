Dakar, Etapa 12: mais um dia difícil para João Ferreira: “tudo muda em poucos quilómetros…”

João Ferreira e Filipe Palmeiro enfrentaram hoje mais um dia exigente no Dakar 2026, na 12.ª etapa disputada entre Al Henakiyah e Yanbu. Logo na fase inicial da especial, a dupla portuguesa sofreu dois furos que condicionaram de forma decisiva o ritmo e a estratégia de corrida, impedindo-os de repetir a forte prestação demonstrada na etapa anterior. Apesar das adversidades, o piloto de Leiria não se rende, levando o Toyota Hilux até ao final de mais uma longa e dura tirada, a penúltima, do rali mais difícil do mundo.

“No Dakar, tudo pode mudar em poucos quilómetros e hoje voltámos a sentir isso bem cedo. Dois furos no início da etapa tiraram-nos qualquer hipótese de lutar por um resultado semelhante ao de ontem, mas a prioridade foi manter a cabeça fria e cumprir a missão de acabar esta maratona. Não foi a etapa que queríamos, mas continuamos focados, a aprender e a ganhar experiência ao mais alto nível. O objetivo agora é terminar o Dakar da melhor forma possível”, afirmou João Ferreira, piloto oficial da Toyota Gazoo Racing South Africa, no final da etapa.

FOTO TGR-DAM