Dakar, Etapa 12: mais um dia difícil para João Ferreira: “tudo muda em poucos quilómetros…”
João Ferreira e Filipe Palmeiro enfrentaram hoje mais um dia exigente no Dakar 2026, na 12.ª etapa disputada entre Al Henakiyah e Yanbu. Logo na fase inicial da especial, a dupla portuguesa sofreu dois furos que condicionaram de forma decisiva o ritmo e a estratégia de corrida, impedindo-os de repetir a forte prestação demonstrada na etapa anterior. Apesar das adversidades, o piloto de Leiria não se rende, levando o Toyota Hilux até ao final de mais uma longa e dura tirada, a penúltima, do rali mais difícil do mundo.
“No Dakar, tudo pode mudar em poucos quilómetros e hoje voltámos a sentir isso bem cedo. Dois furos no início da etapa tiraram-nos qualquer hipótese de lutar por um resultado semelhante ao de ontem, mas a prioridade foi manter a cabeça fria e cumprir a missão de acabar esta maratona. Não foi a etapa que queríamos, mas continuamos focados, a aprender e a ganhar experiência ao mais alto nível. O objetivo agora é terminar o Dakar da melhor forma possível”, afirmou João Ferreira, piloto oficial da Toyota Gazoo Racing South Africa, no final da etapa.
FOTO TGR-DAM
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI