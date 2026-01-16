Dakar, Etapa 12 – Challenger: Benavides vence Navarro segurou a liderança

Na Challenger, a etapa 12 foi menos explosiva do que a véspera, mas decisiva na forma como consolidou o equilíbrio de forças antes da derradeira jornada rumo a Yanbu. Sem o dramatismo de grandes reviravoltas, o dia serviu sobretudo para confirmar tendências: Pau Navarro / Jan Rosa (Taurus T3 Max) geriu com inteligência a vantagem na geral, mantendo o controlo da situação face a Yasir Seaidan / Xavier Flick (Mmp Can Am), enquanto os participantes em melhor forma na luta pelas etapas — como Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (Taurus Evo Max), Paul Spierings / Jan Pieter Van Der Stelt (Taurus Evo Max) ou Dania Akeel / Sébastien Delaunay (Taurus T3 Max) — deram continuidade ao nível exibido, mantendo o baralho baralhado nos lugares da frente da especial.​ No entanto, a vitória sorriu a Kevin Benavides / Lisandro Sisterna (Taurus T3 Max), com Akeel em segundo e David Zille / Sebastian Cesana (Taurus T3 Max) a fechar o pódio.

Navarro entrou para a 12.ª etapa com uma almofada ainda significativa para o rival saudita. A gestão do risco passou a ser tão importante como a velocidade pura: à frente, os Taurus continuaram a ditar o ritmo na luta pelas vitórias diárias, enquanto o catalão e o seu navegador Jan Rosa se concentraram em evitar erros e problemas mecânicos, plenamente conscientes de que qualquer capotamento, furo mal gerido ou erro de navegação poderia reabrir a discussão pelo título de forma dramática.​

Spierings começou a etapa na liderança com Lucas Del Rio / Bruno Jacomy (Brp Can-Am Maverick Xrs) no seu encalço e Benavides por perto. Zille interessou-se pela luta da etapa e subiu ao top 3 ao km 94. Benavides agarrou a liderança da etapa ao km 134, com Spierings e Zille por perto, um top 3 que se manteve até ao km 258, acom Zille e especialmente Spierings perderam tempo. Benavides manteve-se impávido e sereno na frente, levando a melhor sobre Akeel, com Zille a fechar uma positiva etapa com o terceiro tempo.

Para Seaidan, a etapa 12 foi mais um exercício de tentativa de aproximação a Navarro do que um ataque total. Depois do golpe sofrido numa fase anterior do rali — quando perdeu largos minutos ao trabalhar na sua máquina após um problema nas dunas —, o saudita sabe que dificilmente poderá confiar apenas em vitórias de etapa para virar a classificação, precisando de um erro do líder para relançar verdadeiramente a luta. Essa consciência refletiu-se numa abordagem equilibrada: rápido o suficiente para se manter dentro de uma janela de oportunidade, mas sem arriscar tudo num único dia, com a meta em Yanbu já no horizonte.​ Fez o nono tempo, lgo atrás de Navarro, que tem agora o triunfo no Dakar quase assegurado.

À saída da etapa 12, o panorama da Challenger mantém-se claro: Pau Navarro continua como referência e principal candidato ao título, com uma vantagem de 25m53s. sobre Yasir Seaidan. Atrás deles, Cavigliasso, Del Rio e Puck Klaassen / Augusto Sanz Grallyteam (G-Ecko Ktm X-Bow). O último dia em direção a Yanbu já não é apenas um desfile; é a última oportunidade para quem ainda tem algo a provar — seja em forma de etapa, seja em forma de consagração definitiva na classificação geral.

Foto: Dakar