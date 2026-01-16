Dakar, Etapa 12 – Camiões: van den Brink voltou a vencer, Zala e Fiuza perto do triunfo

Na categoria de camiões, a 12.ª etapa serviu para assinar o regresso em força de Mitchel Van Den Brink / Bart Van Heun / Jarno Van De Pol (Iveco Powerstar) às vitórias. O jovem neerlandês, que tinha visto as suas aspirações à geral abaladas por problemas anteriores, respondeu em grande estilo entre Al Henakiyah e Yanbu, conquistando a sua 4.ª vitória de etapa deste Dakar e lembrando a Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max Van Grol (Iveco Powerstar) e Ales Loprais / David Kripal / Jiri Stross (Iveco Powerstar) que continua muito presente na história da corrida, mesmo desde o terceiro lugar da classificação.

Logo aos 45 km, os quatro candidatos principais mostraram que não estavam para gerir: Zala assumiu a dianteira por meros três segundos sobre Loprais, com Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda (Iveco Dakar Evo4) e Van den Brink a apenas 16 e 17 segundos, respetivamente, num início em que o top 4 cabia dentro de menos de 20 segundos.

Foi a partir dos 94 km que Van den Brink começou verdadeiramente a destacar-se. O neerlandês assumiu o comando e, aos 134 km, já tinha aberto 2m17s sobre Zala, num claro sinal de que vinha em modo ataque total. Atrás dele, a hierarquia baralhava-se: Macík subia a terceiro e Loprais, depois de três vitórias consecutivas, descia para quarto, a 3m35s do líder da etapa, num raro momento de retração de quem vinha em série de resultados fortes.

A resposta de Zala, contudo, não tardou. Aos 184 km, o lituano recuperou a dianteira e, aos 223 km, confirmava a sua força com 1m03s de vantagem sobre Loprais e 1m19s sobre Van den Brink. A essa altura, parecia que Zala, além de controlar a geral, poderia ainda somar uma vitória de etapa, reforçando moral e estatuto antes da derradeira especial.

Mas o Dakar raramente permite um guião tão linear. Aos 258 km, Van den Brink voltou à carga, recuperou a liderança e confirmou-a no último controlo intermédio antes da meta. Nessa fase, liderava com 1m01s sobre Loprais e 4m20s sobre Zala, que começara a perder tempo no final da especial, abrindo a porta para que a diferença na geral encolhesse de forma sensível.

Na meta, Van den Brink consumou a vitória com autoridade. O seu tempo foi 6m56s mais rápido do que o de Zala e 8m24s melhor do que o de Martin Soltys / Vlastimil Miksch / Tomas Sikola (Tatra Buggyra Evo 3), garantindo-lhe a 4.ª vitória de etapa deste Dakar e, sobretudo, enviando uma mensagem clara de que continua a ter ritmo de campeão, mesmo que a diferença acumulada na geral o mantenha, por agora, no papel de “caçador em atraso”. Loprais, por sua vez, cedeu bastante no “sprint” final, terminando apenas em 5.º, a 11m36s do vencedor, ultrapassado por Macík, que fechou em 4.º a 10m48s, num desfecho que lhe custou tempo valioso na perseguição direta a Zala.

À saída da etapa 12, Zala continua na frente, ganhando tempo a Loprais, com uma distância que é agora de 21m24s. Com apenas uma etapa pela frente rumo a Yanbu, o título para Zala e Fiuza está cada vez mais perto. Van den Brink está a 30min da liderança quando faltam pouco mais de 100km cronometrados.

Tempos AQUI

Foto Dakar