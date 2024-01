Dakar, Etapa 11: toque de Sébastien Loeb deixa Carlos Sainz com 4ª vitória na mão | AutoSport

O toque que sofreram Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive), que danificou um braço de suspensão do seu carro e o respetivo atraso que isso causou, com a dupla a ter que esperar por assistência rápida para reparar os danos, leva a que Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) tenham agora as portas da primeira vitória da Audi, quarta do piloto espanhol totalmente escancaradas, pois fica só a faltar uma curta etapa de 175 Km a realizar amanhã.

Após uma luta muito forte entre os dois ‘monstros’ do desporto automóvel mundial, Carlos Sainz e Sébastien Loeb, acabou por ser um exagero do francês que levou a um toque que teve como consequência ficar quase totalmente sem hipóteses de vencer o Dakar. O francês retomou a pista com cerca de hora e meia de atraso e voltou a parar mais tarde, nem sequer tendo chegado neste momento ao final pelo que se terá de perceber onde e a quanto tempo termina dos seus adversários para perceber onde pode ficar colocado.

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) ainda não chegaram ao fim o mesmo sucedendo com Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing), pelo que os lugares do pódio só se saberão depois disso, mas é certo que Carlos Sainz ficará, pelo menos com um avanço de cerca de hora e meia para o segundo classificado, bastando-lhe amanhã cumprir calendário para vencer pela quarta vez, e com quatro carros diferentes, Volkswagen em 2010, Peugeot em 2018, Mini em 2020 e agora Audi.

Na etapa de hoje o triunfo foi para Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Toyota Overdrive Racing), que bateram Guillaume de Mevius (Toyota Overdrive Racing) por 5m32s com Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) em terceiro a 5m35s. Quarto posto para Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi Sport) a 9m56.

Filme do dia

O percurso do dia era também o desafio desportivo mais longo da segunda semana, capaz de agitar o pódio em todas as categorias. Com mais de 400 quilómetros de extensão, a etapa especial desenrolava-se num terreno inóspito e quebradiço.

Ontem, na etapa houve uma batalha feroz entre Carlos Sainz e Sébastien Loeb. Sainz sofreu furos em duas ocasiões, deixando-o sem uma roda sobresselente. Felizmente, Mattias Ekström ajudou-o, mas mesmo assim Sainz perdeu pouco menos de 10m. Loeb, por seu lado, perdeu 15m ao trocar as suas duas rodas devido a uma falha do seu macaco hidráulico. A dois dias do final, 13m separavam os dois primeiros.

Após 43 km, Guillaume de Mevius dava os primeiros ‘tiros’ com o melhor tempo provisório. Stéphane Peterhansel seguia-o por 21s e Mathieu Serradori estava a 24s. Sébastien Loeb ainda estava a 29s do líder nesta fase da etapa. Carlos Sainz, que foi o 22º piloto a arrancar, conseguiu o melhor tempo no primeiro ponto intermédio, à frente de Guillaume de Mevius por 34s. Os seus companheiros de equipa Stéphane Peterhansel e Mattias Ekström estava 55s atrás.

Depois vieram os problemas de Loeb e após 292 km, Carlos Sainz continuava a ser o piloto mais rápido, mas a sua vantagem reduziu-se para 1m09s sobre Guerlain Chicherit, que estava a recuperar terreno. Nesta altura, já Sainz sabia que não valia a pena atacar pois passou por Loeb parado em pista, viu o carro danificado e sabia que iria ganhar muito tempo.

Sébastien Loeb e Fabian Lurquin pararam após 132 km de prova e esperaram pela assistência, e só mais de uma hora depois retomaram o percurso. Após 138 quilómetros, Loeb ainda era o terceiro na classificação geral virtual, com uma vantagem de apenas 8 segundos sobre Guillaume de Mevius, o que significava que poderia assegurar a posição.

No ponto intermédio seguinte (após 333 km), apenas 1 segundo separava o piloto da Audi do representante da Toyota, que continuava a abrir caminho. Depois foi a vez de Lucas Moraes parar ao km 360, estando parado durante cerca de 25 minutos. Este contratempo poderá permitir a Sébastien Loeb recuperar o segundo lugar da classificação geral, mas temos que esperar para saber onde fica colocado.

