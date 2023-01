Dakar, Etapa 11, T5: Martin Van den Brink vence e aproxima-se de Janus Van Kasteren | AutoSport

Martin Van den Brink/Rijk Mouw/Erik Kofman (Iveco Powerstar/Eurol Team De Rooy Iveco) venceram a etapa de hoje do Dakar e aproximaram-se do primeiro lugar da geral. Martin Macik/Frantisek Tomasek/David Svanda (W2rc Iveco Powerstar/MM Technology) ficaram em segundo lugar e Pascal De Baar/Stefan Slootjes/Marcin Krüger (Renault C460/Riwald Dakar Team) repetiu a presença no top 3, desta vez na terceira posição.

Filme da Etapa

Depois de 20 km, Martin Macík tinha o melhor tempo, à frente de Martin Van Den Brink, Janus Van Kasteren e Pascal De Baar, e todos “cabiam” em menos de um minutos. Já a Mitchel Van Den Brink/Jarno Van De Pol/Moises Torrallardona (Iveco Iveco Powerstar/Eurol Team De Rooy Iveco), perderam logo mais de três minutos para Macík. Martin Macík liderou os primeiros quilómetros, mas perdeu cinco minutos para a armada neerlandesa: Martin Van Den Brink, Janus Van Kasteren, Mitchel Van Den Brink e Pascal De Baar, com Martin Van Den Brink na frente deste quarteto. A meio da etapa, Macík recuperava algum tempo e já estava na luta pelo top 3.

O dia piorava para Mitchel Van Den Brink, ficando parado no meio da etapa, com problemas no seu camião. Já o pai, Martin Van Den Brink, acabou por vencer a etapa de hoje e, nas contas da geral, aproximou-se de Janus Van Kasteren/Darek Rodewald/Marcel Snijders (Iveco Powerstar/Boss Machinery Team De Rooy Iveco) que mantém a liderança do Dakar, mas se ontem a vantagem era de 22 minutos, hoje é de apenas 1 minutos e vinte para Mitchel Van Den Brink, com Macik a recuperar algum tempo, mas ainda a 47 minutos do líder da geral.

