Dakar, Etapa 11, T4: Rokas Baciuška foi o mais rápido | AutoSport

Rokas Baciuska/Oriol Vidal Montijano (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Red Bull Can-Am Factory Racing) venceram a etapa de hoje do Dakar, mas as margens foram mais uma vez curtas, com Eryk Goczal/Oriol Mena (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team) a ficar a 37 segundos do vencedor. Esta dupla ocupa os primeiros lugares da geral e, por conseguinte, manteve as posições. Marek Goczal/ Maciej Marton (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team) completaram o top 3 da etapa.

O filme da etapa

Rokas Baciuška continua a ocupar a liderança geral na categoria SSV. O atual campeão mundial ostenta uma vantagem de um pouco mais de 4 minutos sobre Eryk Goczał. Gerard Farres Guell /Diego Ortega Gil (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo), começou hoje primeiro após a vitória de ontem, mas o dia não lhe sorriu.

No primeiro check point, Yasir Seaidan /Alexey Kuzmich (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo) liderava por apenas um segundo sobre Eryk Goczał. Marek Goczał ocupava o terceiro lugar, a 24 segundos dos líderes, à frente do vencedor de ontem Gerard Farrés. Após 89 km, Yasir Seaidan mantinha a liderança sobre Eryk Goczał. Cristiano Batista /Fausto Mota (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo) conseguiu o terceiro melhor tempo provisório enquanto. Rokas Baciuška ia melhorando com o avançar da etapa, de tal forma que se impôs no final, com a vitória na etapa, à frente de Eryk e Marek Goczał. Batista foi quarto e Seaidan caiu para o quinto.

Nas contas da geral, tudo na mesma no top 3, com Baciuška na frente, com uma vantagem de 4min17seg. para Eryk Goczał. Marek Goczał subiu para a terceira posição, com Farres Guell a perder quase uma hora na etapa de hoje. Jeremias Gonzalez Ferioli/Pedro Gonzalo Rinaldi (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) subiram para o quarto posto e Farres Guell caiu para quinto, tendo perdido o comboio para a vitória.

