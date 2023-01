Dakar, Etapa 11, T3: Ricardo Porém vence, João Ferreira em segundo | AutoSport

Que dia para as cores portuguesas! Ricardo Porém/Agusto Sanz (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha Supported Team) venceram a etapa de hoje do Dakar, com a companhia da dupla lusa João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha Supported Team). Um excelente resultado para as cores nacionais, com duas prestações de grande nível. Após ter obtido a sua primeira vitória na categoria SSV com João Ferreira na etapa 8, a Yamaha teve um dia ainda melhor hoje na primeira parte da etapa da maratona, ao terminar nos três primeiros lugares. Ignacio Casale/Alvaro Leon (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha Supported Team) completou o top 3, com apenas 22 segundos a separarem os três companheiros de equipa da X-Raid Yamaha.

O filme da etapa

Seth Quintero/Dennis Zenz (Brp Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team Usa By BFG) foi o primeiro a arrancar para a etapa, fruto da vitória de ontem. Mas ao quilómetro 20, Ignacio Casale, que quase ganhou ontem, e João Ferreira estavam na liderança, com apenas um segundo a separar os dois homens. Mitchell Guthrie/Kellon Walch (T3m By Mce-5 Development/Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg) estava a uma dúzia de segundos atrás, tal como Seth Quintero/Dennis Zenz (BRP Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg). Austin Jones/Gustavo Gugelmin (BRP Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg) e Guillaume De Mevius/Francois Cazalet (Grallyteam OT3/Grallyteam) estavam quase 30 segundos atrás de Casale.

O dia piorou sobremaneira para Guillaume de Mevius, que sofreu problemas mecânicos após 41 km. Com uma vantagem de não mais de 8 minutos sobre Austin Jones no início da etapa 11, de Mevius corria o risco de grandes perdas com este percalço.

Após 142 km, João Ferreira voltou a fazer o melhor tempo provisório, três segundos à frente de Mitch Guthrie que ganhou a vantagem sobre Ignacio Casale. Austin Jones, que estava em vias de recuperar a liderança na classificação geral, graças aos problemas mecânicos de Guillaume de Mevius, estava em quarto. De Mevius acabou por perder 1h e 38 minutos, oficializando a mudança de líder na geral. Entretanto, João Ferreira assumiu a liderança da etapa, numa altura em que Porém se chegava ao seu compatriota. Ferreira foi mantendo a liderança, mas nos últimos quilómetros, Porém conseguiu encurtar as distâncias e no final acabou mesmo por ser o vencedor, com Ferreira a ficar a apenas a 20 segundos, com Casale a ficar a 22 segundos.

Duas excelentes prestações dos nossos compatriotas, na especial de 274 km com 153 km de ligação. Tudo isto para uma diferença de apenas 20 segundos, quase nada. Mais um dia em grande para as cores lusas.

Nas contas da geral (provisórias), Austin Jones assumiu a liderança da prova, com 55 minutos de vantagem para Quintero, que sobe assim para o segundo posto, com Francisco Lopez Contardo/Juan Pablo Latrach Vinagre (Can – Am Xrs/Red Bull Can-Am Factory Racing) já muito longe, na terceira posição.

