Dakar, Etapa 11: Stéphane Peterhansel mais perto de novo triunfo

Nasser al Attiyah (Toyota Hilux) venceu a etapa de hoje 1m56s na frente de

Stéphane Peterhansel (Mini Buggy) com Carlos Sainz (Mini Buggy) a terminar a 2m06s da frente. Yazeed Al Rajhi (Toyota) foi quarto a 4m02s.

Desta forma, e quando falta apenas uma etapa para o fim do Dakar, Stéphane Peterhansel (Mini Buggy) tem agora uma margem de 15m05s para gerir no último dia, que deve chegar, e sobrar para mais um triunfo.

Nasser al Attiyah (Toyota Hilux) pouco mais pode fazer do que esperar algum azar do piloto do Mini Buggy. Carlos Sainz (Mini Buggy) é terceiro a 1h04m14s e vai simplesmente esperar para ver o que sucede à sua frente.

Jakob Przygonski (Toyota Hilux) vai para o derradeiro dia de prova na quarta posição com 1h15 minutos de avanço para Nani Roma (BRX Hunter 4×4), que por sua vez tem apenas 10 minutos de avanço pra Khalid Al Qassimi (Peugeot 3008 DKR). Vladimir Vasilyev (Mini All4 Racing) é sétimo a 1m10s do piloto do Peugeot pelo que algo ainda pode mudar na ordem do top 10.

A completar o top 10 estão Giniel de Villiers (Toyota Hilux), Martin Prokop (Ford Raptor) e até ver Beneditkas Vanagas/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux). Logo se verá quando chegar Christian Lavieille (MD Rallye Sport).