Dakar, Etapa 11/SSV T4: Gerard Farres passa Austin Jones, tudo ou nada no último dia | AutoSport

A luta pelo triunfo no SSV T4 aqueceu hoje fortemente, já que o espanhol Gerard Farres Guell passou para a frente do norte americano Austin Jones, passando a liderar a categoria, isto quando falta apenas uma etapa. A margem entre ambos é agora de 1m41s com o espanhol a recuperar 11m54s. Vai ser mesmo até ao fim já que a margem entre ambos é diminuta face ao que existe ainda pela frente. Marek Goczał foi o mais rápido na etapa, o que sucede pela sexta vez este ano.

