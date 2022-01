Dakar, Etapa 11/SSV T3, Seth Quintero bate recorde de Pierre Lartigue: 11 triunfos | AutoSport

Nos T3, nada de novo na frente da classificação geral, Chaleco Lopez Contardo vai para o último dia de prova com um avanço de 55m36s sobre o sueco Sebastian Eriksson e só uma hecatombe muda alguma coisa.

Nem mesmo o terceiro lugar de Cristina Gutierrez Herrero está ameaçado face a Pavel Lebedev, pois a diferença são 27 minutos.

Nesta categoria, o grande feito está a ser alcançado por Seth Quintero que celebrou hoje a sua 11ª vitória em etapas só este ano. Depois de ontem ter igualado Pierre Lartigue, que conseguiu 10 triunfos em etapas no Dakar de 1994 com o Citroën ZX Rallye Raid, desta feita o californiano bate esse recorde com 11 triunfos.

