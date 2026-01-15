Dakar, Etapa 11 – SSV: Brock Heger soma e segue

A hegemonia de Brock Heger / Max Eddy (Polaris Rzr Pro R) na categoria SSV tem sido evidente e hoje conquistou a sua sexta vitória do Dakar 2026 — metade das 12 especiais disputadas até ao momento — após uma batalha intensa com Jeremias Gonzalez Ferioli / Gonzalo Rinaldi (Brp Can-Am Maverick R) que só se resolveu nos quilómetros finais. Porém, a jornada entre Bisha e Al Henakiyah foi igualmente marcada pelo brilho contínuo de Johan Kristoffersson / Ola Floene (Polaris Rzr Pro R), o oito vezes campeão mundial de Rallycross que continua a adaptar-se com notável rapidez à realidade dos SSV e do Dakar.

Logo aos 43 km, Kristoffersson assinou o melhor tempo provisório, colocando Kyle Chaney / Jacob Argubright (Brp Can-Am Maverick R) a 22 segundos, com Joao Monteiro / Nuno Morais (Brp Can-Am Maverick R) em terceiro a 34 e Heger a 1m30s, um arranque que confirmava o crescimento impressionante do sueco. Heger, porém, seria quem tomaria o comando da especial nos quilómetros intermédios. Aos 190 km, o norte-americano destronava Jeremias Ferioli e assumia a liderança, mas o argentino do Can-Am não ficava para trás: aos 241 km, Ferioli recuperava o comando por apenas dez segundos, numa reviravolta que sugeria uma batalha renhida até à meta. O duelo entre o Can-Am e a Polaris estava no seu pico de intensidade, com nenhum dos dois concedendo margem significativa.

A viragem definitiva ocorreu aos 283 km, quando Heger conseguiu finalmente colocar-se de forma inequívoca na frente, abrindo uma vantagem que o levou até à vitória final. O sexto sucesso de etapa do americano, conquistado após uma luta corpo-a-corpo com Ferioli, reforça o seu status como figura praticamente intocável na categoria, especialmente quando o objetivo é vencer cada especial que pode disputar. Com tal vantagem na geral, Heger já não compete apenas pelo título — compete pela história, procurando marcar este Dakar 2026 como uma edição onde foi praticamente perfeito.

Monteiro foi sexto da etapa, com Helder Rodrigues / Gonçalo Reis (Polaris Rzr Pro R Sport) a ficarem em 13º.

Na classificação geral dos SSV, o domínio de Heger permanece praticamente inabalável. Com o seu sexto sucesso de etapa, o americano reafirma a sua posição como candidato esmagador ao segundo título consecutivo, enquanto Chaney, apesar da solidez de performance, permanece isolado em segundo, sem qualquer companheiro perto o suficiente para representar uma ameaça crível nas três etapas que faltam, à frente de Xavier De Soultrait / Martin Bonnet (Polaris Rzr Pro R) e Monteiro, em quinto.