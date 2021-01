Dakar, Etapa 11: Seth Quintero ganha pela segunda vez, nos SSV nada mudou

Aos 18 anos, Seth Quintero continua a fazer história no Dkar e hoje venceu pela segunda vez uma etapa à geral, confirmando-se como a revelação nesta categoria este ano. Depois de se tornar no mais jovem vencedor de sempre duma etapa do Dakar, o norte-americano conseguiu hoje o seu segundo sucesso ao completar o especial do dia na frente de todos, incluindo T3 e T4, que têm uma classificação conjunta denominada ‘Lightweight Vehicle’ e separada para os T4, ou SSV se preferir. A essa, já lá vamos. A par de Chaleco López é o segundo piloto a ter ganho mais do que uma etapa este ano.

Nos SSV, Chaleco Lopez tinha ontem 10m13s de avanço para Austin Jones, hoje tem 18m24s, o que significa que em teoria a vitória está atribuída. Em condições normais, a vitória está entregue. Arom Domzala também ficou hoje mais longe do segundo lugar, mas o quarto classificado, Michal Goczal também se atrasou pelo que nada se alterou muito. Mais info quando possível.