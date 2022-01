Dakar, Etapa 11: Segundo triunfo de Carlos Sainz, Nasser Al Attiyah perto da vitória | AutoSport

Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) venceu a sua segunda etapa no Dakar deste ano, num dia em que Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Gazoo Racing) agora, só com uma catástrofe perde o Dakar.

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin(BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) foram segundos na tirada a 2m21s, na frente de Lucio Alvarez/Armand Monleon (Toyota/Overdrive Toyota), que ficou a 3m10s, com Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) logo a seguir a 3m53s, na frente de Giniel de Villiers/Dennis Murphy (Toyota/Toyota Gazoo Racing) que terminou o dia a 5m11s do piloto da Audi.



Hoje, Stéphane Peterhansel pagou por ter que abrir a pista, perdendo seis minutos logo no quilómetro 4 da tirada. Sainz e Cruz assumiram uma liderança precoce e conseguiram manter o ritmo, num dia complicado não tanto pela navegação mas sim em termos de terreno.

Nasser Al-Attiyah manteve o controlo da corrida tal como tem feito depois do dia de descanso e voltou a não cometer erros, furos ou a ter problemas mecânicos, e com isso vai para o último dia de prova 28m19s na frente de Loeb. Hoje perdeu apenas 4:20 para o francês, e tem o quarto triunfo no Dakar na mão.

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin(BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) já não podem fazer muito mais, e muito já têm feito, ficando claro que os BRX estão prontos para lutar pelos triunfos no Dakar.

Yazeed Al Rajhi/Michael Orr (Toyota/Overdrive Toyota) é terceiro a cerca de uma hora a frente e prepara-se para alcançar o seu melhor resultado de sempre no Dakar. Foi quarot em 2020.

Orlando Terranova/Daniel Oliveras (BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) são quartos e têm Giniel de Villiers/Dennis Murphy (Toyota/Toyota Gazoo Racing) a 13 minutos, o que deve chegar para manter a posição. O melhor resultado do argentino no Dakar é o quinto lugar de 2014 pelo que está também perto de melhorar o seu recorde.

Já o sul africano da Toyota deve terminar em quinto um Dakar em que teve vários problemas, e nem todos foram mecânicos.

Jakub Przygonski/Timo Gottschalk (Mini/X-Raid Orlen Team) está também perto de assegurar o sexto lugar, pior do que o 4º lugar que conseguiu em 2019 e 2021.

Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century/SRT Racing) é sétimo mas tem apenas 5m30s de avanço para Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) pelo que as posições ainda podem mudar aqui.

Mais info quando possível

Classificação Online – CLIQUE AQUI