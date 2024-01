Dakar, Etapa 11, Sébastien Loeb: “Pensámos que estava completamente terminado…” | AutoSport

O dia de hoje foi um grande golpe para Sébastien Loeb, que ontem estava de volta, quase a ‘morder os calcanhares’ a Carlos Sainz. Ao terminar em 51º lugar, 1h23m do espanhol, que terminou em terceiro na penúltima etapa, o francês perdeu, em teoria, qualquer hipótese de vencer o seu primeiro Dakar. Agora seria preciso que dois concorrentes tivessem problemas ou desistissem quando faltam apenas 170 Km e a probabilidade disso suceder é mínima. No entanto, o segundo lugar continua ao seu alcance, mas provavelmente nem para isso dará: “Foi uma etapa difícil para nós, sem dúvida. Perdemos mais de uma hora sentados numa rocha no início da etapa. Pensamos que a etapa estava completamente terminada. Finalmente, tivemos um pouco de sorte porque o piloto chinês com um Hunter tinha as peças sobresselentes de que precisávamos, por isso levamo-las, reparamos o carro e começamos de novo a andar. Mas depois tivemos furos. Mesmo a conduzir devagar, tivemos vários furos. Hoje foi muito difícil para os pneus. Chegámos ao fim com três pneus furados no carro, mas estamos aqui no final”, disse.