Dakar, Etapa 11, Ricardo Porém: “Por sorte não terminou ali o nosso Dakar…”

A um dia do final do Dakar, Ricardo Porém e Jorge Monteiro subiram à 20º posição da geral, e tem agora 36 minutos da avanço para o 21º pelo que em condições normais o Top 20 já não deverá fugir: “Bem… que etapa! Começámos bem, viemos sempre com bom ritmo, apesar de virmos muito tempo no pó de outros concorrentes. Contudo, ao quilómetro 250 da especial apanhámos um susto grande, caímos em duas valas consecutivas, muito depressa. Por sorte não danificámos o carro e não terminou ali o nosso Dakar”, começou por explicar o piloto de Leiria que terminou a etapa na 30.ª posição, regressando ao TOP-20 da Geral. “Decidimos nesse momento que o objetivo era chegar ao fim, não correr demasiados riscos, uma vez que falta apenas um dia para o final do Dakar. Daí em diante as dunas complicaram-nos um pouco a vida, mas o mais importante é que chegámos a Yanbu, a equipa vai recuperar o Borgward e amanhã arrancamos rumo a Jeddah, na última etapa desta aventura.”