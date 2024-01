Dakar, Etapa 11, Ricardo Porém ainda sonha com o Top 5 | AutoSport

O sonho comanda a vida e Ricardo Porém, navegado pelo argentino Augusto Sanz, continua a acreditar na possibilidade de garantir um lugar no Top-5 do Dakar. Em sétimo na geral dos Challenger, e a uma distância significativa dos lugares a que se propôs, Porém não desarma e admite que o “o Dakar só termina no pódio”.

“A etapa de hoje foi mesmo muito dura. Muita pedra, nesta ligação de Al Ula para Yanbu. O ano passado o Dakar já tinha passado por esta zona, em pistas semelhantes e por isso acabou por ser um pouco mais fácil de gerir e preparar, mas ainda assim foi difícil salvaguardar o nosso MMP para a derradeira etapa. Sabemos que o Dakar, como todas as outras provas, só termina no pódio e normalmente existem surpresas no último dia. Vamos fazer o nosso trabalho e esperar a nossa pontinha de sorte”, afirmou o piloto de Leiria.

Chegados a Yanbu, destino final do Dakar 2024, os pilotos vão encontrar amanhã uma derradeira etapa curta, que se inicia e termina junto ao Mar Vermelho.

FOTO MC PhotoDisk