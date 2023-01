Dakar, Etapa 11: problema mecânico atrasa Hélder Rodrigues | AutoSport

Uma paragem mais prolongada para resolver um problema mecânico travou hoje a prestação de Hélder Rodrigues na 11ª etapa do Rali Dakar 2023 que ligou Shaybah a Empty Quarter. Mesmo assim o “estrelinha” foi 12o classificado entre os T3 Numa especial, com 273km cronometrados, a primeira parte de uma complexa jornada maratona que se prolonga pelo dia de amanhã.

Com um percurso muito exigente que atravessou os longos cordões de dunas da região do Empty Quarter, Hélder Rodrigues contou uma vez mais com a excelente navegação de Gonçalo Reis, tendo salientado que “demoramos um pouco mais do que é habitual para resolver um problema mecânico e foi apenas isso que nos impediu de terminar melhor classificados, mas continuamos focados em rolar a um bom ritmo”, revelou Hélder Rodrigues no final dia em que, pelo facto de ser uma etapa Maratona, não puderam contar com a habitual equipa de assistência da South Racing para fazer a revisão do seu Can-Am.

Realiza-se amanhã a 12ª etapa do Rali Dakar 2023, a antepenúltima desta edição da prova que decorre na Arábia Saudita. A especial de 185km, que será a segunda parte da etapa maratona, vai testar a tática e perspicácia dos concorrentes que vão novamente enfrentar um percurso composto por muitas dunas.